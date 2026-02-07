3

Ива Йович: «В последнее время говорили, что мой стиль напоминает Хингис и Селеш»

20-я ракетка мира Ива Йович оценила выступление на Australian Open.

В Мельбурне она дошла впервые до четвертьфинала «Большого шлема», где уступила Арине Соболенко – 3:6, 0:6.

«Все, что произошло в Мельбурне, было невероятным. Само участие – уже мечта, матчи получились потрясающими. На турнирах «Большого шлема» все ощущается иначе, в том числе из-за дней отдыха. Турнир кажется очень долгим: вокруг много людей, много общения вне корта, поэтому важно сохранять концентрацию и не выходить из привычного ритма.

Я уехала с четким пониманием того, над чем нужно работать и что уже хорошо получается. Конечно, матч с первой ракеткой мира сильно помогает это осознать. Хочу продолжать набирать опыт и прогрессировать.

На протяжении всей карьеры я стремилась повышать уровень. Помню, как поначалу было страшно играть даже против соперниц из топ-300, а теперь нужно соответствовать первой ракетке мира и игрокам топ-5. По сути, процесс тот же самый – нужно адаптироваться к максимальному уровню, как это было и в юниорах. Сейчас важно сразу входить в матч, потому что времени на раскачку почти нет. Нужно понимать, что делать, следовать плану и четко его выполнять. Мне еще есть над чем работать в первых ударах розыгрыша».

Кроме того, 18-летняя американка рассказала о своей любви к теннису.

«Я обожаю смотреть теннис и, наверное, являюсь одним из самых увлеченных зрителей. Недавно, например, сидела до трех утра, смотрела финалы. Я внимательно изучаю игру – мне очень интересно наблюдать, как она развивается. Смотрю и старые матчи. В последнее время говорили, что мой стиль напоминает Хингис и Селеш, хотя я сама считаю, что больше похожа на Хингис. У великих чемпионов всегда можно чему-то научиться, независимо от твоего уровня».

Также Йович прокомментировала встречу с Новаком Джоковичем.

«Это было самым большим достижением за ту поездку – пообщаться с Новаком Джоковичем и увидеть, как он работает. Это невероятно. В его жизни все очень структурировано, но при этом он находит время, чтобы помогать молодым игрокам. Мне он дал конкретные советы по игре. Он очень умный, тонко чувствующий и всесторонне развитый человек. Я бы хотела быть на него похожей настолько, насколько это возможно».

Главное об Иве Йович

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: ютуб-канал Tennis Channel
Девчонка явно сербка)
Редко услышишь от девушек "план на игру", молодец
Девочка, успокойся уже. По тебе белорусский трактор проехался и не заметил. Меньше слов - больше дела
