17

Звонарева впервые с октября 2023-го сыграет в основной сетке одиночного турнира WTA

41-летняя Вера Звонарева обыграла 60-ю ракетку мира Магдалену Фрех в финале квалификации тысячника в Дохе – 6:3, 7:6(1).

Последний раз россиянка играла в основной сетке одиночного турнира WTA в октябре 2023-го. Тогда она снялась с матча против Дианы Шнайдер во втором круге турнира Наньчане.

Также в основную сетку вышла Анастасия Захарова. В финале она обыграла Беатрис Хаддад Майю со счетом 6:4, 6:4.

Первый тысячник в сезоне пройдет с 8 по 14 февраля.

Звонарева в 41 год: первый турнир за 1,5 года, два финала

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
logoБеатрис Хаддад Майя
logoВера Звонарева
logoQatar Total Open
logoWTA
logoАнастасия Захарова
logoМагдалена Фрех
17 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Вера просто супер! Годы не властны. Венера, завидуй )))
Ответ Георгий Рыженков
Вера просто супер! Годы не властны. Венера, завидуй )))
Венера постарше всё же. Но в принципе после 40 заставлять бывшую 2-ю ракетку пробиваться через сито квалов - не таким вайлд-карды давали.
Ответ Владимир Халилов
Венера постарше всё же. Но в принципе после 40 заставлять бывшую 2-ю ракетку пробиваться через сито квалов - не таким вайлд-карды давали.
То-то и оно, что Венера только через wc получает возможность "покрасоваться на турнире в первом круге". А Вера берет сама
Верунчик "пришла-и-говорю"))
Уважение и почтение. Мне даже стыдно, что, вспоминая о Вере, каждый раз первое, что приходит в голову, - ее мемная истерика в каком-то древнем матче, где она неординарно изнасиловала ракетку и отправила ее пинком под стульчик для игроков. Это было так мило и смешно)
Ответ Константин Сенкевич
Уважение и почтение. Мне даже стыдно, что, вспоминая о Вере, каждый раз первое, что приходит в голову, - ее мемная истерика в каком-то древнем матче, где она неординарно изнасиловала ракетку и отправила ее пинком под стульчик для игроков. Это было так мило и смешно)
Чарльстон, матч со Стосур))
Настюха молодчинка.
зачем, она жизнь молодым портит?
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Мбоко о реванше за поражение от Андреевой в Аделаиде: «Я чувствовала себя более заряженной»
9 минут назад
Буэнос-Айрес (ATP). Берреттини играет с Копршивой, Фонсека встретится с Табило, Этчеверри вышел в 1/4 финала
24 минуты назадLive
Рыбакина одержала девятую победу подряд
29 минут назад
Доха (WTA). Калинская играет со Свитолиной, Рыбакина, Швентек, Саккари вышли в 1/4 финала, Андреева выбыла
32 минуты назадLive
Чесноков о карьере Медведева: «С его техникой достичь таких высот – это нечто невероятное»
45 минут назад
Даллас (ATP). 2-й круг. Давидович-Фокина сыграет с Микельсеном, Фриц встретится с Накашимой, Корда – с Тиафу
сегодня, 18:59
Роттердам (ATP). Оже-Альяссим играет с Попыриным, Хачанов, Бублик, Циципас, Де Минаур, Вавринка вышли во 2-й круг, Медведев выбыл
сегодня, 18:38Live
Элина Свитолина: «После рождения ребенка я приняла мысль, что смогу спокойно жить даже без победы на «Шлеме»
сегодня, 18:34
Калинская о смене спортивного гражданства: «У меня никогда не было таких мыслей»
сегодня, 18:06
Даллас (ATP). Пол играет с Бруксби, Фриц, Шелтон, Шаповалов, Чилич вышли во 2-й круг, Димитров выбыл
сегодня, 17:40Live
Ко всем новостям
Последние новости
Гуф: «Лучше плохо играть в теннис, чем ####### в падел»
сегодня, 08:51
Рублев, Смолов и Нурмагомедов сыграли в футбол
3 февраля, 19:54Фото
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Агенты Педро и Джон Джона продвигают трансфер Клейтона в «Зенит». «Риу Аве» хочет 20 млн евро за форварда, интересовавшего петербуржцев еще в прошлом сезоне (Legalbet)
15 января, 08:44
Хавбек «Пари НН» и брат Калинской: «Думаю, Аня не будет менять спортивное гражданство. Она любит Россию и хочет жить здесь после завершения карьеры»
13 января, 10:05
Роналдо, Кака и Крауч пришли на «Битву полов» между Соболенко и Кириосом в Дубае
28 декабря 2025, 17:00Фото
Синнер встретился с Баджо в Дубае
25 декабря 2025, 07:50Фото
Циципас посетил матч баскетбольного «Дубая»
24 декабря 2025, 15:52Фото
В Елабуге прошел первый детский новогодний турнир Надежды Петровой
23 декабря 2025, 07:57Фото
Тюкавин выложил фото с Синнером: «Мы, динамовцы, люди простые – никогда не отказываем фанатам в фотографии 😁🤪»
19 декабря 2025, 14:16Фото
Рекомендуем