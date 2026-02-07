Звонарева впервые с октября 2023-го сыграет в основной сетке одиночного турнира WTA

41-летняя Вера Звонарева обыграла 60-ю ракетку мира Магдалену Фрех в финале квалификации тысячника в Дохе – 6:3, 7:6(1).

Последний раз россиянка играла в основной сетке одиночного турнира WTA в октябре 2023-го. Тогда она снялась с матча против Дианы Шнайдер во втором круге турнира Наньчане.

Также в основную сетку вышла Анастасия Захарова . В финале она обыграла Беатрис Хаддад Майю со счетом 6:4, 6:4.

Первый тысячник в сезоне пройдет с 8 по 14 февраля.

Звонарева в 41 год: первый турнир за 1,5 года, два финала