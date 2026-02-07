Звонарева впервые с октября 2023-го сыграет в основной сетке одиночного турнира WTA
41-летняя Вера Звонарева обыграла 60-ю ракетку мира Магдалену Фрех в финале квалификации тысячника в Дохе – 6:3, 7:6(1).
Последний раз россиянка играла в основной сетке одиночного турнира WTA в октябре 2023-го. Тогда она снялась с матча против Дианы Шнайдер во втором круге турнира Наньчане.
Также в основную сетку вышла Анастасия Захарова. В финале она обыграла Беатрис Хаддад Майю со счетом 6:4, 6:4.
Первый тысячник в сезоне пройдет с 8 по 14 февраля.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
17 комментариев
Вера просто супер! Годы не властны. Венера, завидуй )))
Венера постарше всё же. Но в принципе после 40 заставлять бывшую 2-ю ракетку пробиваться через сито квалов - не таким вайлд-карды давали.
То-то и оно, что Венера только через wc получает возможность "покрасоваться на турнире в первом круге". А Вера берет сама
Верунчик "пришла-и-говорю"))
Уважение и почтение. Мне даже стыдно, что, вспоминая о Вере, каждый раз первое, что приходит в голову, - ее мемная истерика в каком-то древнем матче, где она неординарно изнасиловала ракетку и отправила ее пинком под стульчик для игроков. Это было так мило и смешно)
Чарльстон, матч со Стосур))
Настюха молодчинка.
зачем, она жизнь молодым портит?
