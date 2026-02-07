Дрэйпер об Алькарасе: «Он великий чемпион и уже стал легендой тенниса»

13-я ракетка мира Джек Дрэйпер высказался об успехах Карлоса Алькараса на Australian Open .

В финале испанец обыграл Новака Джоковича (2:6, 6:2, 6:3, 7:5) и завоевал карьерный Большой шлем.

«Я почти не смотрел Australian Open, только немного финал. Было тяжело наблюдать, зная, что сам не могу быть там. Алькарас победил, и я считаю, что он великий чемпион и уже стал легендой тенниса.

Рад, что смог это увидеть – то, как он выигрывает карьерный Большой шлем. Я бы не был хорошим игроком, если бы не хотел быть с ними на корте. Часть меня не хотела смотреть, потому что это больно, но в то же время здорово видеть, чего достигают эти ребята, и использовать это как мотивацию для себя».

Алькарас – самый молодой обладатель карьерного Шлема! Кого обошел?

Вселенная тату Алькараса. Бьет в честь каждого «Шлема», еще есть «мозг, сердце и яйца»