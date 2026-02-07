Лайович получил сотрясение мозга, врезавшись в стеклянную панель на пути в раздевалку после матча на Кубке Дэвиса

Лайович получил травмы, врезавшись в стеклянную панель на пути в раздевалку.

Душан Лайович получил травмы после первого матча квалификации Кубка Дэвиса между Чили и Сербией. 35-летний игрок уступил Марсело Барриосу Вера со счетом 5:7, 6:7(7).

Серб врезался в стеклянную панель на пути в раздевалку, получив сотрясение мозга, порез слизистой рта и, возможно, повреждение зубов. После инцидента его доставили на скорой в больницу в Сантьяго, так как его состояние вызывало опасения.

Кроме того, по ходу игры Лайович жаловался на шум болельщиков между первой и второй подачей, вступил в перепалку с фанатом, который неоднократно его оскорблял, а также поспорил с судьей.

«Здесь было тяжело играть, ведь мы понимали, что к нам не будут относиться справедливо, но это Кубок Дэвиса, и я не думаю, что исход матча решался этим. Конечно, мы были готовы к некоторым провокациям.

Большинство людей пришли насладиться теннисом, но на арене были несколько человек, которые вели себя неуважительно. Один болельщик говорил мне: «Ты плох, ты ничтожество». Игроки не должны это слушать.

Судья должен был лучше следить за тем, чтобы условия были одинаковыми для обоих игроков перед подачей. В любом случае мой соперник играл лучше и проявил себя в ключевых моментах», – сказал Лайович на пресс-конференции.