Чилич о сокращении количества ATP 250: «Когда достигаешь вершины, пройдя через маленькие турниры, ценишь это гораздо больше»

Чилич о сокращении количества ATP 250: на каждом уровне есть свой шарм.

Чемпион US Open -2014 Марин Чилич высказался о сокращении количества турниров ATP 250.

Ранее сообщалось, что к 2028 году ATP уберет из календаря около пяти турниров категорий 250 и 500 для «Мастерса» в Саудовской Аравии.

«Будет грустно, если турниров ATP 250 станет меньше. Я придерживаюсь традиций, люблю маленькие турниры. Когда начинал карьеру, я прошел путь от «Сателлитов» и «Фьючерсов», затем «Челленджеров», а потом дошел до категории 250. На каждом уровне есть свой шарм.

Когда достигаешь вершины, пройдя через маленькие турниры, ценишь это гораздо больше. Это сложный вопрос, предмет широких дебатов, серьезное решение о том, куда движется тур. Посмотрим, что они скажут».

