Клуж-Напока (WTA). Финал. Кырстя разгромила Радукану
В Клуж-Напоке прошел финал турнира WTA 250.
Эмма Радукану проиграла Соране Кырсте в финале в Клуж-Напоке.
Сетка турнира здесь.
Transylvania Open powered by Kaufland
Клуж-Напока, Румыния
1 – 7 февраля 2026
WTA 250
Призовой фонд – 283 347 долларов
Крытые корты, хард
Финал
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
За Сорану радостно. Очень длинная карьера, играла с реальными топами и иногда неплохо. Заслужила под занавес пару бенефисов.
Румынский финал в Румынии - красота. Даже посмотрю одним глазом. Из-за красавицы Сораны.
🤣👏
Молодцы, очистили турнир!
Молодец!
А я то думал Радукану уже возьмёт свой титул после Шлема.
Думала Сорана пожалеет и не повесит баранку Эмме
Молодец, Сораночка. Прибралась на корте, с пакетиком, все по науке!
