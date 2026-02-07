Рууд воспользуется новым правилом ATP о статусе родителя – он не получит штрафы за пропуск турнира в Далласе

Рууд воспользуется новым правилом ATP о статусе родителя.

На этой неделе 12-я ракетка мира Каспер Рууд снялся с турнира в Далласе из-за рождения дочери. Таким образом, норвежец воспользуется новым правилом ATP о статусе родителя.

В правилах ATP на 2026 год указано, что игрок не подлежит штрафу и не теряет рейтинговые очки, если он снимается за две недели до или после рождения либо усыновления ребенка.

Это дополнение к правилам распространяется на обязательные «Мастерсы» и турниры категории 500 и полностью отменяет любые санкции, если игрок предоставляет ATP подтверждающие документы. На турнирах ATP 250 правило отменяет потенциальные штрафы за поздний отказ.

