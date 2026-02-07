  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Рууд воспользуется новым правилом ATP о статусе родителя – он не получит штрафы за пропуск турнира в Далласе
5

Рууд воспользуется новым правилом ATP о статусе родителя – он не получит штрафы за пропуск турнира в Далласе

Рууд воспользуется новым правилом ATP о статусе родителя.

На этой неделе 12-я ракетка мира Каспер Рууд снялся с турнира в Далласе из-за рождения дочери. Таким образом, норвежец воспользуется новым правилом ATP о статусе родителя.

В правилах ATP на 2026 год указано, что игрок не подлежит штрафу и не теряет рейтинговые очки, если он снимается за две недели до или после рождения либо усыновления ребенка.

Это дополнение к правилам распространяется на обязательные «Мастерсы» и турниры категории 500 и полностью отменяет любые санкции, если игрок предоставляет ATP подтверждающие документы. На турнирах ATP 250 правило отменяет потенциальные штрафы за поздний отказ.

Девушка Фрица правда заработала за Australian Open больше него?

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: tennis.com
logoDallas Open
logoATP
logoКаспер Рууд
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
А чем "игрок" отличается от простого работяги или, упаси бог, (топ)менеджера..
Ответ Glenn Tipton
А чем "игрок" отличается от простого работяги или, упаси бог, (топ)менеджера..
Ну так в нормальных странах , к примеру в Финляндии, отец имеет право на три месяца оплачиваемого отпуска по уходу за ребёнком в течение первого года жизни ребёнка. Может их брать когда захочет, может разбить на месяц и потом на два.
Наконец-то нашёл своё истинное призвание - stay-at-home daddy.
Это зашибись, но очки оставлять это слишком жирно.
Хотя бы 50% оставили было бы уместнее
Ответ ugmyanswer
Это зашибись, но очки оставлять это слишком жирно. Хотя бы 50% оставили было бы уместнее
там скорее всего что он не станет обязательным для него.. то есть потенциально он не потеряет в рейтинге..
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Мбоко о реванше за поражение от Андреевой в Аделаиде: «Я чувствовала себя более заряженной»
9 минут назад
Буэнос-Айрес (ATP). Берреттини играет с Копршивой, Фонсека встретится с Табило, Этчеверри вышел в 1/4 финала
24 минуты назадLive
Рыбакина одержала девятую победу подряд
29 минут назад
Доха (WTA). Калинская играет со Свитолиной, Рыбакина, Швентек, Саккари вышли в 1/4 финала, Андреева выбыла
32 минуты назадLive
Чесноков о карьере Медведева: «С его техникой достичь таких высот – это нечто невероятное»
45 минут назад
Даллас (ATP). 2-й круг. Давидович-Фокина сыграет с Микельсеном, Фриц встретится с Накашимой, Корда – с Тиафу
сегодня, 18:59
Роттердам (ATP). Оже-Альяссим играет с Попыриным, Хачанов, Бублик, Циципас, Де Минаур, Вавринка вышли во 2-й круг, Медведев выбыл
сегодня, 18:38Live
Элина Свитолина: «После рождения ребенка я приняла мысль, что смогу спокойно жить даже без победы на «Шлеме»
сегодня, 18:34
Калинская о смене спортивного гражданства: «У меня никогда не было таких мыслей»
сегодня, 18:06
Даллас (ATP). Пол играет с Бруксби, Фриц, Шелтон, Шаповалов, Чилич вышли во 2-й круг, Димитров выбыл
сегодня, 17:40Live
Ко всем новостям
Последние новости
Гуф: «Лучше плохо играть в теннис, чем ####### в падел»
сегодня, 08:51
Рублев, Смолов и Нурмагомедов сыграли в футбол
3 февраля, 19:54Фото
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Агенты Педро и Джон Джона продвигают трансфер Клейтона в «Зенит». «Риу Аве» хочет 20 млн евро за форварда, интересовавшего петербуржцев еще в прошлом сезоне (Legalbet)
15 января, 08:44
Хавбек «Пари НН» и брат Калинской: «Думаю, Аня не будет менять спортивное гражданство. Она любит Россию и хочет жить здесь после завершения карьеры»
13 января, 10:05
Роналдо, Кака и Крауч пришли на «Битву полов» между Соболенко и Кириосом в Дубае
28 декабря 2025, 17:00Фото
Синнер встретился с Баджо в Дубае
25 декабря 2025, 07:50Фото
Циципас посетил матч баскетбольного «Дубая»
24 декабря 2025, 15:52Фото
В Елабуге прошел первый детский новогодний турнир Надежды Петровой
23 декабря 2025, 07:57Фото
Тюкавин выложил фото с Синнером: «Мы, динамовцы, люди простые – никогда не отказываем фанатам в фотографии 😁🤪»
19 декабря 2025, 14:16Фото
Рекомендуем