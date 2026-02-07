Монпелье (ATP). Оже-Альяссим обыграл Дроге, Маннарино вышел в финал
В Монпелье прошли полуфиналы турнира ATP 250.
Феликс Оже-Альяссим победил Титуана Дроге в полуфинале в Монпелье.
Сетка турнира здесь.
Open Sud de France
Монпелье, Франция
2 – 8 февраля 2026
ATP 250
Призовой фонд – 612 620 евро
Крытые корты, хард
1/2 финала
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Оже как мученик, страдает и брейкует с трудом. Во 2 сете прямо просел. Так и финал может уйти у него….
