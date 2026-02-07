60

Абу-Даби (WTA). Финал. Александрова проиграла Бейлек

В Абу-Даби прошел финал турнира WTA 500.

Екатерина Александрова проиграла Саре Бейлек в финале в Абу-Даби.

Сетка турнира здесь.

Mubadala Abu Dhabi Open

Абу-Даби, ОАЭ

1 – 7 февраля 2026

WTA 500

Призовой фонд – 1 206 446 долларов

Открытые корты, хард

Финал

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
logoWTA
результаты
logoAbu Dhabi Women's Tennis Open
logoЕкатерина Александрова
logoСара Бейлек
60 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Теннисистка Сара Бейлек (Sára Bejlek) использует мужскую форму фамилии по нескольким причинам:
Личный выбор и закон: С 1 января 2022 года в Чехии женщинам официально разрешено выбирать форму своей фамилии. Они могут оставить её в мужском варианте (без суффикса -ová), что Сара и сделала.
Спортивный имидж: Многие чешские спортсменки предпочитают не изменять фамилию для международных турниров, чтобы она звучала одинаково во всех странах и была проще для восприятия глобальной аудиторией.
Грамматические нюансы: Фамилия Bejlek заканчивается на согласную. Традиционно в чешском языке к таким именам добавляется «-ова» (была бы Bejlková), но современные тенденции в стране всё чаще ведут к отказу от этой нормы в пользу гендерно-нейтрального написания.
Интересно, что до недавнего времени чешские СМИ «феминизировали» даже иностранные имена (например, писали Стрипова вместо Стрип), но теперь эта традиция уходит в прошлое.
Ответ Алексей Латышов_1117010933
Теннисистка Сара Бейлек (Sára Bejlek) использует мужскую форму фамилии по нескольким причинам: Личный выбор и закон: С 1 января 2022 года в Чехии женщинам официально разрешено выбирать форму своей фамилии. Они могут оставить её в мужском варианте (без суффикса -ová), что Сара и сделала. Спортивный имидж: Многие чешские спортсменки предпочитают не изменять фамилию для международных турниров, чтобы она звучала одинаково во всех странах и была проще для восприятия глобальной аудиторией. Грамматические нюансы: Фамилия Bejlek заканчивается на согласную. Традиционно в чешском языке к таким именам добавляется «-ова» (была бы Bejlková), но современные тенденции в стране всё чаще ведут к отказу от этой нормы в пользу гендерно-нейтрального написания. Интересно, что до недавнего времени чешские СМИ «феминизировали» даже иностранные имена (например, писали Стрипова вместо Стрип), но теперь эта традиция уходит в прошлое.
В Википедии на чешском до сих пор всё на месте, никуда оно так быстро не денется: Хиллари Клинтонова, Мэддисон Кисова, Коко Гауффова, Жасмин Паолиниова, Ига Швентекова, например, хотя многие певицы-актрисы, типа Энистон или Спирс, уже без этого; даже славяне уже со вставленными суффиксами их не останавливают: Соболенкова, Рыбакинова, Шараповова. А вот фамилии на -ск не трогают, Радваньска и Ястремска в порядке, хотя конечную букву обязательно меняют на «а», Моника Левински для них Левинска.
Ответ Omniscius
В Википедии на чешском до сих пор всё на месте, никуда оно так быстро не денется: Хиллари Клинтонова, Мэддисон Кисова, Коко Гауффова, Жасмин Паолиниова, Ига Швентекова, например, хотя многие певицы-актрисы, типа Энистон или Спирс, уже без этого; даже славяне уже со вставленными суффиксами их не останавливают: Соболенкова, Рыбакинова, Шараповова. А вот фамилии на -ск не трогают, Радваньска и Ястремска в порядке, хотя конечную букву обязательно меняют на «а», Моника Левински для них Левинска.
Кисова 🤣 еще немного и кискина будет
К сезону Александрова подготовилась плохо. И в Абу Даби она играла не лучше, чем в Аделаиде и Мельбурне. Особенно обидны её ошибки на коротких мячах, которые надо забивать 19 из 20. Но при неважной игре Александрова дошла до финала, и это показатель класса.
Сара носится на задней линии, тащит все мячи, а Александрова не бросает дроп-шоты, не дёргает её к сетке и сама не выходит, когда играет неудобный мяч под заднюю линию. Одной перестрелкой на задней линии Катя проиграет Саре матч.
Ответ Док Аксель
Сара носится на задней линии, тащит все мячи, а Александрова не бросает дроп-шоты, не дёргает её к сетке и сама не выходит, когда играет неудобный мяч под заднюю линию. Одной перестрелкой на задней линии Катя проиграет Саре матч.
Вот и я о чём. Пару раз подергала ритм, порезала - и выиграла розыгрыш. Куча моментов была, когда Бейлек выбита с корта, и можно спокойно кинуть укороченный и выиграть. Но нет, она осторожно переводит по центру, и та успевает добежать и ответить.
Ответ z0rg
Вот и я о чём. Пару раз подергала ритм, порезала - и выиграла розыгрыш. Куча моментов была, когда Бейлек выбита с корта, и можно спокойно кинуть укороченный и выиграть. Но нет, она осторожно переводит по центру, и та успевает добежать и ответить.
И на мяч не бежит короткий, ждет у задней. Андрееву за это критиковали, вполне справедливо, но и Катя сегодня не лучше. Две партии умирающего лебедя. Занавес.(
У чешек каждый год то новые имена, либо старые возвращаются и играют в финалах.
Бейлек прям турнир карьеры выдала (на текущий момент) из квала и сразу 500к
Ответ antonanton_
Бейлек прям турнир карьеры выдала (на текущий момент) из квала и сразу 500к
Очень повезло, что Бенчич снялась
Ответ z0rg
Очень повезло, что Бенчич снялась
Конечно, использовала свой шанс просто по-максимуму, ну и соперницы попались удобные Таусон, Александрова одного плана игроки
Странная у чешки фамилия, суффикса -ова нет, они ведь его даже иностранцам добавляют.
Ответ Omniscius
Странная у чешки фамилия, суффикса -ова нет, они ведь его даже иностранцам добавляют.
Да, интересно. Видимо, это нетипичная чешская фамилия, либо родители так решили (вроде как разрешается не добавлять суффикс). Еще я читал, что суффикс не добавляется, если фамилия происходит от прилагательного
А ведь на месте Бейлек могла быть Селехметьева...
Катя молодец, что вышла в финал, но весь турнир шел тяжело, ну и выигрывать финалы не научилась, научилась регулярно в них выходить только
Сарра Эррани воскресла в лице молодой Бежек.
Перефразируя легендарную фразу Уткина - я видел резаки Александровой!
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Мбоко о реванше за поражение от Андреевой в Аделаиде: «Я чувствовала себя более заряженной»
8 минут назад
Буэнос-Айрес (ATP). Берреттини играет с Копршивой, Фонсека встретится с Табило, Этчеверри вышел в 1/4 финала
23 минуты назадLive
Рыбакина одержала девятую победу подряд
28 минут назад
Доха (WTA). Калинская играет со Свитолиной, Рыбакина, Швентек, Саккари вышли в 1/4 финала, Андреева выбыла
31 минуту назадLive
Чесноков о карьере Медведева: «С его техникой достичь таких высот – это нечто невероятное»
44 минуты назад
Даллас (ATP). 2-й круг. Давидович-Фокина сыграет с Микельсеном, Фриц встретится с Накашимой, Корда – с Тиафу
сегодня, 18:59
Роттердам (ATP). Оже-Альяссим играет с Попыриным, Хачанов, Бублик, Циципас, Де Минаур, Вавринка вышли во 2-й круг, Медведев выбыл
сегодня, 18:38Live
Элина Свитолина: «После рождения ребенка я приняла мысль, что смогу спокойно жить даже без победы на «Шлеме»
сегодня, 18:34
Калинская о смене спортивного гражданства: «У меня никогда не было таких мыслей»
сегодня, 18:06
Даллас (ATP). Пол играет с Бруксби, Фриц, Шелтон, Шаповалов, Чилич вышли во 2-й круг, Димитров выбыл
сегодня, 17:40Live
Ко всем новостям
Последние новости
Гуф: «Лучше плохо играть в теннис, чем ####### в падел»
сегодня, 08:51
Рублев, Смолов и Нурмагомедов сыграли в футбол
3 февраля, 19:54Фото
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Агенты Педро и Джон Джона продвигают трансфер Клейтона в «Зенит». «Риу Аве» хочет 20 млн евро за форварда, интересовавшего петербуржцев еще в прошлом сезоне (Legalbet)
15 января, 08:44
Хавбек «Пари НН» и брат Калинской: «Думаю, Аня не будет менять спортивное гражданство. Она любит Россию и хочет жить здесь после завершения карьеры»
13 января, 10:05
Роналдо, Кака и Крауч пришли на «Битву полов» между Соболенко и Кириосом в Дубае
28 декабря 2025, 17:00Фото
Синнер встретился с Баджо в Дубае
25 декабря 2025, 07:50Фото
Циципас посетил матч баскетбольного «Дубая»
24 декабря 2025, 15:52Фото
В Елабуге прошел первый детский новогодний турнир Надежды Петровой
23 декабря 2025, 07:57Фото
Тюкавин выложил фото с Синнером: «Мы, динамовцы, люди простые – никогда не отказываем фанатам в фотографии 😁🤪»
19 декабря 2025, 14:16Фото
Рекомендуем