Абу-Даби (WTA). Финал. Александрова проиграла Бейлек
В Абу-Даби прошел финал турнира WTA 500.
Екатерина Александрова проиграла Саре Бейлек в финале в Абу-Даби.
Сетка турнира здесь.
Mubadala Abu Dhabi Open
Абу-Даби, ОАЭ
1 – 7 февраля 2026
WTA 500
Призовой фонд – 1 206 446 долларов
Открытые корты, хард
Финал
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
60 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Личный выбор и закон: С 1 января 2022 года в Чехии женщинам официально разрешено выбирать форму своей фамилии. Они могут оставить её в мужском варианте (без суффикса -ová), что Сара и сделала.
Спортивный имидж: Многие чешские спортсменки предпочитают не изменять фамилию для международных турниров, чтобы она звучала одинаково во всех странах и была проще для восприятия глобальной аудиторией.
Грамматические нюансы: Фамилия Bejlek заканчивается на согласную. Традиционно в чешском языке к таким именам добавляется «-ова» (была бы Bejlková), но современные тенденции в стране всё чаще ведут к отказу от этой нормы в пользу гендерно-нейтрального написания.
Интересно, что до недавнего времени чешские СМИ «феминизировали» даже иностранные имена (например, писали Стрипова вместо Стрип), но теперь эта традиция уходит в прошлое.