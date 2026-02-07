  • Спортс
  Джокович посетил церемонию открытия Олимпиады в Милане: «До следующих Олимпийских игр еще далеко, но у меня есть желание поучаствовать»
Джокович посетил церемонию открытия Олимпиады в Милане: «До следующих Олимпийских игр еще далеко, но у меня есть желание поучаствовать»

Джокович об Олимпиаде-2028: еще далеко, но у меня есть желание там сыграть.

24-кратный чемпион «Больших шлемов» Новак Джокович вместе с семьей посетил открытие Олимпиады‑2026 в Милане и дал короткое интервью после церемонии.

– В Париже вы завоевали золото – очень этого хотели и долго к этому шли. А какие ощущения от Милана?

– Здесь всегда особенная атмосфера. Это же Италия – спортивная страна. Все ждали шоу, и оно действительно получилось. Вообще я впервые посетил церемонию открытия зимней Олимпиады. Счастлив, что смог разделить этот момент с семьей.

– Спрашиваю почти в шутку, но все же – до следующей летней Олимпиады, наверное, еще слишком далеко…

– Да, до нее еще далеко. Это уже другой этап моей жизни и карьеры, но желание поучаствовать, безусловно, есть.

В ноябре прошлого года Джокович заявил, что хотел бы завершить карьеру на Олимпиаде‑2028 в Лос-Анджелесе.

Когда Джокович стал профи, Алькарас еще не родился. Безумные факты о долголетии серба

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: corriere.it
4 комментария
Представление у итальянцев получилось великолепное и интересное, меня впечатлил момент с разными тюбиками краски, классная задумка и с человечками с головами великих итальянских композиторов. Всё было красиво и не скандально как в Париже.
Ждемо в Лос-Анджелесе!
Можно же и зимний теннис практиковать .. Продвигай Новаче.
