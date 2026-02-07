Александрова о камбэке в матче с Батист: «Во втором сете я подумала: «Это конец»

11-я ракетка мира Екатерина Александрова прокомментировала победу над Хейли Батист в полуфинале WTA 500 в Абу-Даби – 3:6, 7:6 (5), 6:3. При счете 4:5 во втором сете россиянка отыграла матчбол на подаче.

«Перед началом турнира я даже не думала, что сыграю в финале. Во втором сете я правда подумала: «Это конец». Безумно рада, что смогла выдержать два таких тяжелых сета. Это потрясающее чувство».

Кроме того, она высказалась о возвращении в топ-10 .

«Это потрясающе. Во время матча я об этом даже не думала. Но, знаете, после такой тяжелой встречи это отличная новость».

В финале Александрова сыграет с Сарой Бейлек .

