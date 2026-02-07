8

Александрова о камбэке в матче с Батист: «Во втором сете я подумала: «Это конец»

11-я ракетка мира Екатерина Александрова прокомментировала победу над Хейли Батист в полуфинале WTA 500 в Абу-Даби – 3:6, 7:6 (5), 6:3. При счете 4:5 во втором сете россиянка отыграла матчбол на подаче.

«Перед началом турнира я даже не думала, что сыграю в финале. Во втором сете я правда подумала: «Это конец». Безумно рада, что смогла выдержать два таких тяжелых сета. Это потрясающее чувство».

Кроме того, она высказалась о возвращении в топ-10.

«Это потрясающе. Во время матча я об этом даже не думала. Но, знаете, после такой тяжелой встречи это отличная новость».

В финале Александрова сыграет с Сарой Бейлек.

Исход наших теннисисток в Узбекистан: как это устроено?

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: wtatennis.com
Батист - это ткань, из которой делают платки. А фамилия теннисистки Баптист. Неучи позорные!
Ответ Доминик
Батист - это ткань, из которой делают платки. А фамилия теннисистки Баптист. Неучи позорные!
А "баптист" - последователь баптизма. Tough.
Ответ Доминик
Батист - это ткань, из которой делают платки. А фамилия теннисистки Баптист. Неучи позорные!
Единственный неуч тут - отнюдь не автор заметки.
Интересно, что за этническое происхождение у Баптист? Глаза навыкате, похожа на цыганку, только с чёрной кожей - также как, кстати говоря, и братья Имеры.
"Классические" негры выглядят совсем иначе...
Ответ chemical brother
Интересно, что за этническое происхождение у Баптист? Глаза навыкате, похожа на цыганку, только с чёрной кожей - также как, кстати говоря, и братья Имеры. "Классические" негры выглядят совсем иначе...
Батист с Гаити, братья из Эфиопии. Возможно кому-то пора расстаться с идеями чистоты расы.
Ответ Владимир Халилов
Батист с Гаити, братья из Эфиопии. Возможно кому-то пора расстаться с идеями чистоты расы.
Спасибо.
О чистоте расы речи не шло.
А Джон Баптист - это Иоанн Креститель
Ответ DoctorTata
А Джон Баптист - это Иоанн Креститель
Именно поэтому в русском принято писать "Батист" (это, и французское происхождение фамилии).
Рекомендуем