Александрова о камбэке в матче с Батист: «Во втором сете я подумала: «Это конец»
11-я ракетка мира Екатерина Александрова прокомментировала победу над Хейли Батист в полуфинале WTA 500 в Абу-Даби – 3:6, 7:6 (5), 6:3. При счете 4:5 во втором сете россиянка отыграла матчбол на подаче.
«Перед началом турнира я даже не думала, что сыграю в финале. Во втором сете я правда подумала: «Это конец». Безумно рада, что смогла выдержать два таких тяжелых сета. Это потрясающее чувство».
Кроме того, она высказалась о возвращении в топ-10.
«Это потрясающе. Во время матча я об этом даже не думала. Но, знаете, после такой тяжелой встречи это отличная новость».
В финале Александрова сыграет с Сарой Бейлек.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: wtatennis.com
