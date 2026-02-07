  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Радукану о первом финале с US Open-2021: «Огромная работа, которую я проделала за последние шесть месяцев, начинает приносить плоды»
6

Радукану о первом финале с US Open-2021: «Огромная работа, которую я проделала за последние шесть месяцев, начинает приносить плоды»

Радукану о выходе в финал в Клуж-Напоке: я не привыкла играть 4 матча подряд.

30-я ракетка мира Эмма Радукану поделилась эмоциями после победы над Александрой Олейниковой в полуфинале турнира в Клуж-Напоке – 7:5, 3:6, 6:3.

Британка вышла в финал впервые с US Open-2021. Перед стартом турнира она рассталась с тренером Франсиско Ройгом, с которым работала с августа прошлого года.

«Это был жесткий матч. Она настоящий боец. Это невероятное чувство – я не выходила в финал уже пять лет. Это потрясающее достижение. Огромная работа, которую я проделала за последние шесть месяцев, наконец начинает приносить плоды. Моя единственная задача сейчас – восстановиться после этого марафона».

Также теннисистка прокомментировала эпизод с вызовом физиотерапевта по ходу матча.

«Я не привыкла играть четыре матча подряд. Для меня это что-то невероятное. Но, полагаю, таковы издержки, потому что я не так часто оказывалась в подобной ситуации. Это просто небольшая усталость».

Сегодня за второй титул в карьере Радукану сыграет с Сораной Кырстей.

Ксения Ефремова из Франции выиграла юниорский Australian Open. Что о ней нужно знать?

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: wtatennis.com
logoWTA
logoЭмма Радукану
logoUS Open
logoTransylvania Open
logoСорана Кырстя
logoАлександра Олейникова
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Вышла в финал водокачки, проделав огромную работу
Турнир в Румынии, на родине её отца.
Это первый финал Радукану после победного US Open. На свои законные топ-30 она сейчас действительно играет.
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Мбоко о реванше за поражение от Андреевой в Аделаиде: «Я чувствовала себя более заряженной»
8 минут назад
Буэнос-Айрес (ATP). Берреттини играет с Копршивой, Фонсека встретится с Табило, Этчеверри вышел в 1/4 финала
23 минуты назадLive
Рыбакина одержала девятую победу подряд
28 минут назад
Доха (WTA). Калинская играет со Свитолиной, Рыбакина, Швентек, Саккари вышли в 1/4 финала, Андреева выбыла
31 минуту назадLive
Чесноков о карьере Медведева: «С его техникой достичь таких высот – это нечто невероятное»
44 минуты назад
Даллас (ATP). 2-й круг. Давидович-Фокина сыграет с Микельсеном, Фриц встретится с Накашимой, Корда – с Тиафу
сегодня, 18:59
Роттердам (ATP). Оже-Альяссим играет с Попыриным, Хачанов, Бублик, Циципас, Де Минаур, Вавринка вышли во 2-й круг, Медведев выбыл
сегодня, 18:38Live
Элина Свитолина: «После рождения ребенка я приняла мысль, что смогу спокойно жить даже без победы на «Шлеме»
сегодня, 18:34
Калинская о смене спортивного гражданства: «У меня никогда не было таких мыслей»
сегодня, 18:06
Даллас (ATP). Пол играет с Бруксби, Фриц, Шелтон, Шаповалов, Чилич вышли во 2-й круг, Димитров выбыл
сегодня, 17:40Live
Ко всем новостям
Последние новости
Гуф: «Лучше плохо играть в теннис, чем ####### в падел»
сегодня, 08:51
Рублев, Смолов и Нурмагомедов сыграли в футбол
3 февраля, 19:54Фото
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Агенты Педро и Джон Джона продвигают трансфер Клейтона в «Зенит». «Риу Аве» хочет 20 млн евро за форварда, интересовавшего петербуржцев еще в прошлом сезоне (Legalbet)
15 января, 08:44
Хавбек «Пари НН» и брат Калинской: «Думаю, Аня не будет менять спортивное гражданство. Она любит Россию и хочет жить здесь после завершения карьеры»
13 января, 10:05
Роналдо, Кака и Крауч пришли на «Битву полов» между Соболенко и Кириосом в Дубае
28 декабря 2025, 17:00Фото
Синнер встретился с Баджо в Дубае
25 декабря 2025, 07:50Фото
Циципас посетил матч баскетбольного «Дубая»
24 декабря 2025, 15:52Фото
В Елабуге прошел первый детский новогодний турнир Надежды Петровой
23 декабря 2025, 07:57Фото
Тюкавин выложил фото с Синнером: «Мы, динамовцы, люди простые – никогда не отказываем фанатам в фотографии 😁🤪»
19 декабря 2025, 14:16Фото
Рекомендуем