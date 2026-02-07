Радукану о первом финале с US Open-2021: «Огромная работа, которую я проделала за последние шесть месяцев, начинает приносить плоды»

Радукану о выходе в финал в Клуж-Напоке: я не привыкла играть 4 матча подряд.

30-я ракетка мира Эмма Радукану поделилась эмоциями после победы над Александрой Олейниковой в полуфинале турнира в Клуж-Напоке – 7:5, 3:6, 6:3.

Британка вышла в финал впервые с US Open -2021. Перед стартом турнира она рассталась с тренером Франсиско Ройгом, с которым работала с августа прошлого года.

«Это был жесткий матч. Она настоящий боец. Это невероятное чувство – я не выходила в финал уже пять лет. Это потрясающее достижение. Огромная работа, которую я проделала за последние шесть месяцев, наконец начинает приносить плоды. Моя единственная задача сейчас – восстановиться после этого марафона».

Также теннисистка прокомментировала эпизод с вызовом физиотерапевта по ходу матча.

«Я не привыкла играть четыре матча подряд. Для меня это что-то невероятное. Но, полагаю, таковы издержки, потому что я не так часто оказывалась в подобной ситуации. Это просто небольшая усталость».

Сегодня за второй титул в карьере Радукану сыграет с Сораной Кырстей .

Ксения Ефремова из Франции выиграла юниорский Australian Open. Что о ней нужно знать?