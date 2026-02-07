150-я ракетка мира Дроге впервые вышел в полуфинал ATP

150-я ракетка мира Титуан Дроге обыграл №29 Тэллона Грикспора в четвертьфинале в Монпелье – 7:6(5), 7:6(1).

Это вторая победа француза в трех матчах против соперников из топ-50. Предыдущая была на US Open-2023 над Лоренцо Музетти .

24-летний Дроге, прошедший в Монпелье квалификацию, впервые вышел в полуфинал турнира ATP . Он чемпион четырех турниров ITF и двух «Челленджеров».

Теперь его соперником станет действующий чемпион Феликс Оже-Альяссим .