Монпелье (ATP). Оже-Альяссим, Маннарино вышли в полуфинал, Грикспор, Нарди выбыли
В Монпелье прошли четвертьфиналы турнира ATP 250.
Феликс Оже-Альяссим победил Артура Фиса в четвертьфинале в Монпелье.
Сетка турнира здесь.
Open Sud de France
Монпелье, Франция
2 – 8 февраля 2026
ATP 250
Призовой фонд – 612 620 евро
Крытые корты, хард
1/4 финала
Ооооо, Маннарино брейк сделал на легке,,,, молодец, старая гвардия!
