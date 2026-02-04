Алькарас выложил подборку фото из Австралии

Карлос Алькарас опубликовал подборку фото из Австралии.

Напомним, первая ракетка мира выиграл Australian Open и стал самым молодым теннисистом в истории с карьерным Большим шлемом.

