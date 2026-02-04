Алькарас выложил подборку фото из Австралии
Карлос Алькарас опубликовал подборку фото из Австралии.
Напомним, первая ракетка мира выиграл Australian Open и стал самым молодым теннисистом в истории с карьерным Большим шлемом.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @carlitosalcarazz
12 комментариев
В источнике больше фотографий, кому интересно посмотрите
Наверное, не надо уточнять какое фото самое крутое! :) и нет, это не кроссы)))
Второе?
конечно ВТОРОЕ и наверное последнее))) где он просто зверёныш)))
не просто так фото с Федерером - Оба уникальны СВОЕЙ техникой и подходом к ТЕННИСУ!!!
Кстати, Роджер же перед турниром пожелал Алькарасу выиграть этот АО)
