Фис провел и выиграл первый матч за полгода

Артур Фис вышел во второй круг турнира в Монпелье. Он победил 56-ю ракетку мира Валентина Руайе со счетом 7:6(7), 6:7(4), 6:2.

Напомним, 21-летний француз не выступал на турнирах с августа прошлого года. В прошлом сезоне он снялся по ходу «Ролан Гаррос» из-за стрессового перелома позвоночника, а после провел только два матча в одиночке и два в паре на «Мастерсе» в Торонто.

Во втором круге в Монпелье Фис встретится с квалифаером Андреа Вавассори или лаки-лузером Уго Бланше.