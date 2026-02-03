Киз о том, что ей пришлось съесть пирог с яблоками и сыром из-за проигранного спора на AO: «Это было хуже, чем я думала. Выглядело как рвота»

Киз выполнила условия спора с Пегулой после поражения от нее на Australian Open.

Мэдисон Киз поделилась эмоциями после выполнения условий спора из-за поражения на Australian Open.

Перед четвертым кругом она поспорила с Джессикой Пегулой, одной из соведущих их подкаста The Player’s Box. Согласно условям, американка в случае поражения должна была съесть яблочный пирог, подогретый в микроволновке с сыром чеддер сверху.

«Мне не нравится. Я не поклонница. Может быть, было бы получше, если бы сыр был не был плавленым, но при этом холодным. Это похоже на то, что ты случайно откусил макароны с сыром и яблочный пирог одновременно. Мне не нравится. Поражение – ничто по сравнению с необходимостью это съесть (смеется).

Это было хуже, чем я думала (смеется). Всю прошлую неделю я рассуждала: «Все в порядке, это яблоки и сыр сочетаются, все будет в порядке». А потом я подогрела все в микроволновке, и это выглядело как рвота. И я такая: это может оказаться хуже, чем я считала».