Хачанов получил баскетбольную майку от Дёмина

Карен Хачанов получил в подарок от Егора Дёмина майку с автографом.

«Егор, привет. Большое спасибо за такой крутой подгон – очень приятно, я люблю баскетбол, слежу за тобой. Хотел тебя поздравить с приглашением на Матч восходящих звезд. Красавчик, только вперед. Надеюсь, скоро увидимся в Америке, с меня ракетка», – сказал Хачанов в видео для First&Red.