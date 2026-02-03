Хачанов получил баскетбольную майку от Дёмина
Карен Хачанов получил в подарок от Егора Дёмина майку с автографом.
«Егор, привет. Большое спасибо за такой крутой подгон – очень приятно, я люблю баскетбол, слежу за тобой. Хотел тебя поздравить с приглашением на Матч восходящих звезд. Красавчик, только вперед. Надеюсь, скоро увидимся в Америке, с меня ракетка», – сказал Хачанов в видео для First&Red.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: телеграм-канал First&Red
