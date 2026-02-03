Бенчич об упоминаниях того, что теннисистки вернулись после родов: «На корте без разницы, что ты мама – все равно надо показывать результат»

Бенчич: на корте без разницы, что ты мать, жена, дочь – нужен результат.

Белинда Бенчич прокомментировала то, как в медиа представлены теннисистки, вернувшиеся после родов.

Швейцарка родила дочь в апреле 2024-го и вернулась в тур в ноябре того же года.

«С одной стороны, мы должны это отмечать, потому что женщины все чаще и чаще достигают невероятных результатов после родов. Это правда потрясающе.

Но на корте чувствуешь, что тебе без разницы, что ты мама, жена, дочь... У тебя могут быть любые обстоятельства вне тенниса, но во время игры все равно надо показывать результат.

Мне все равно, чем занимается моя соперница в личной жизни. Так что на корте я просто концентрируюсь на том, чтобы быть теннисисткой и спортсменкой. Но, конечно, если покидая корт думаешь: «Вау, за год она вернулась в топ-10», – то, думаю, это потрясающе и об этом стоит говорить».