9

Энди Роддик: «Достижения Алькараса всегда будут результатом работы с Ферреро»

Роддик: достижения Алькараса всегда будут результатом работы с Ферреро.

Энди Роддик прокомментировал победу Карлоса Алькараса на Australian Open.

Испанец провел первый «Большой шлем» без Хуана Карлоса Ферреро в команде – они объявили о прекращении совместной работы 17 декабря.

«Говорят: «Этот «Шлем» был без Хуана Карлоса Ферреро». Нет, не будет ни одного «Шлема» без Хуана Карлоса Ферреро.

Всем, кто говорит, что он не нужен Алькарасу: да, невероятно впечатляюще, что Карлос после всех этих потрясений может выйти и выиграть «Большой шлем». Это безумие. Хорошая работа со стороны его команды.

Достижения Карлоса всегда будут результатом работы, которую он провел вместе с Хуаном Карлосом Ферреро. Да, этот «Шлем» он взял без него в команде, но все последующие он выиграет на фундаменте их общей работы. Это как реновация дома, когда ты благодарен тому, что фундамент не треснул.

Конечно, он невероятно выложился, талантливо побеждал. Нужно отдать должное его команде за то, что они успокоили бурю. Было много вопросительных знаков, мы думали: сталкивался ли он с проблемами в начале? Это было логично. Но, думаю, эта большая победа закрыла эту дверь и главу. Они расстались 17 декабря, а 1 февраля он поставил точку в этих рассуждениях».

Нежданчик: Алькарас расстался с тренером, который сделал его великим и был как отец

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @servedpodcast
logoATP
logoКарлос Алькарас
logoХуан Карлос Ферреро
logoЭнди Роддик
logoAustralian Open
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Алькарас наш продукт © Шамиль Послебухищев
А ведь Роддик выиграл свой единственный тбш в финале у Ферреро))
Ответ Sincere
А ведь Роддик выиграл свой единственный тбш в финале у Ферреро))
Размазал
Ответ Sincere
А ведь Роддик выиграл свой единственный тбш в финале у Ферреро))
Ферреро в том же сезон выиграл также свой единственный шлем РГ-2003 и даже стал не на долго 1 ракеткой) символично, что это был последний сезон перед началом доминирования БИГ-3)
Самуэль Лопес тоже очень сильный тренер. При нём, например, Каррено-Буста, теннисист по многим аспектам не выдающийся, смог выиграть мастерс. Этого мало кто ожидал.
Безусловно, роль Ферреро в карьере Карлоса огромная, он его сделал тем теннисистом каким он есть, но при этом критика в отношении Карлоса совершенно необоснованная в связи с расставанием с ним.
Вряд ли Карлос когда-нибудь будет открещиваться от Ферреро. Он хорошо воспитан и достаточно сознательный, чтобы понимать и ценить вклад всех людей на его пути.
Ответ cosset
Вряд ли Карлос когда-нибудь будет открещиваться от Ферреро. Он хорошо воспитан и достаточно сознательный, чтобы понимать и ценить вклад всех людей на его пути.
🤝
Смена команды осознанное решение Карася и его близких. ХКФ прошел важный путь с Карлосом. При этом ХКФ не топ-тренер и смена команды логична. Посмотрим как у них получится на дистанции.
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Дрэйпер о попытке сократить отрыв от Алькараса и Синнера: «Возможно, это стало одной из причин, по которой мой организм не выдержал»
вчера, 20:59
Доха (WTA). 1-й круг. Звонарева встретится со Стернс, Самсонова – с Фрех, Шнайдер сыграет с Паркс, Павлюченкова – с Мертенс, Бадоса и Крейчикова снялись
вчера, 20:13
Александрова провела второй финал за день и взяла крупнейший парный титул в карьере
вчера, 19:07
Оже-Альяссим вышел в финал в Монпелье второй год подряд
вчера, 18:52
Монпелье (ATP). Оже-Альяссим обыграл Дроге, Маннарино вышел в финал
вчера, 18:43
Паркс после тренировки с Сереной: «Она в отличной форме. Думаю, в туре она бы всех разрывала»
вчера, 18:27
Болтер взяла первый трофей с июня 2024-го и вернется в топ-85
вчера, 17:33
Радукану после поражения в финале в Клуж-Напоке: «С моего последнего финала прошло 4 или 5 лет. Вернуться значит для меня многое»
вчера, 17:21
Острава (WTA). Болтер обыграла Корпач в финале
вчера, 17:16
Халеп вручила Кырсте трофей турнира в Клуж-Напоке
вчера, 16:57Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Рублев, Смолов и Нурмагомедов сыграли в футбол
3 февраля, 19:54Фото
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Агенты Педро и Джон Джона продвигают трансфер Клейтона в «Зенит». «Риу Аве» хочет 20 млн евро за форварда, интересовавшего петербуржцев еще в прошлом сезоне (Legalbet)
15 января, 08:44
Хавбек «Пари НН» и брат Калинской: «Думаю, Аня не будет менять спортивное гражданство. Она любит Россию и хочет жить здесь после завершения карьеры»
13 января, 10:05
Роналдо, Кака и Крауч пришли на «Битву полов» между Соболенко и Кириосом в Дубае
28 декабря 2025, 17:00Фото
Синнер встретился с Баджо в Дубае
25 декабря 2025, 07:50Фото
Циципас посетил матч баскетбольного «Дубая»
24 декабря 2025, 15:52Фото
В Елабуге прошел первый детский новогодний турнир Надежды Петровой
23 декабря 2025, 07:57Фото
Тюкавин выложил фото с Синнером: «Мы, динамовцы, люди простые – никогда не отказываем фанатам в фотографии 😁🤪»
19 декабря 2025, 14:16Фото
Бублик пришел на матч баскетбольного «Зенита» в Санкт-Петербурге
13 декабря 2025, 10:43
Рекомендуем