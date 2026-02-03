Энди Роддик: «Достижения Алькараса всегда будут результатом работы с Ферреро»

Роддик: достижения Алькараса всегда будут результатом работы с Ферреро.

Энди Роддик прокомментировал победу Карлоса Алькараса на Australian Open.

Испанец провел первый «Большой шлем» без Хуана Карлоса Ферреро в команде – они объявили о прекращении совместной работы 17 декабря.

«Говорят: «Этот «Шлем» был без Хуана Карлоса Ферреро». Нет, не будет ни одного «Шлема» без Хуана Карлоса Ферреро.

Всем, кто говорит, что он не нужен Алькарасу: да, невероятно впечатляюще, что Карлос после всех этих потрясений может выйти и выиграть «Большой шлем». Это безумие. Хорошая работа со стороны его команды.

Достижения Карлоса всегда будут результатом работы, которую он провел вместе с Хуаном Карлосом Ферреро. Да, этот «Шлем» он взял без него в команде, но все последующие он выиграет на фундаменте их общей работы. Это как реновация дома, когда ты благодарен тому, что фундамент не треснул.

Конечно, он невероятно выложился, талантливо побеждал. Нужно отдать должное его команде за то, что они успокоили бурю. Было много вопросительных знаков, мы думали: сталкивался ли он с проблемами в начале? Это было логично. Но, думаю, эта большая победа закрыла эту дверь и главу. Они расстались 17 декабря, а 1 февраля он поставил точку в этих рассуждениях».

