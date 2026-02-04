Острава (WTA). Бартункова, Болтер, Парри вышли в 1/4 финала, Аванесян, Аранго, Шрамкова выбыли
В Остраве играют второй круг турнира WTA 250.
Элина Аванесян проиграла Алисии Паркс во втором круге в Остраве.
Сетка турнира здесь.
Ostrava Open
Острава, Чехия
1 – 7 февраля 2026
WTA 250
Призовой фонд – 283 347 долларов
Крытые корты, хард
Второй круг
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
Текущий статус и последние выступления
Последний официальный матч 18-летней чешской теннисистки состоялся 2 февраля 2026 года на турнире в Остраве, где она уступила Фионе Ферро со счетом 0:2. На этот турнир она получила wild card.
История травм и перерывов в карьере
За последние два года карьера Бренды Фрухвиртовой была нестабильной из-за ряда проблем:
Психологическое здоровье (2025): В августе и сентябре 2025 года появились сообщения о том, что Бренда сделала длительный перерыв в карьере из-за депрессии, панических атак и повышенной тревожности. Это привело к её фактическому исчезновению из тура на большую часть сезона 2025 года.
Травма запястья (начало 2025): Перед Australian Open 2025 года Фрухвиртова боролась с травмой запястья, которая мешала её выступлениям.
Медицинские тайм-ауты (2024): В сезоне 2024 года теннисистка часто брала медицинские тайм-ауты (например, в матче против Паулы Бадосы на Уимблдоне), что вызывало споры в теннисном сообществе относительно их тактического или реального характера.