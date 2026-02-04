  • Спортс
6

Острава (WTA). Бартункова, Болтер, Парри вышли в 1/4 финала, Аванесян, Аранго, Шрамкова выбыли

В Остраве играют второй круг турнира WTA 250.

Элина Аванесян проиграла Алисии Паркс во втором круге в Остраве.

Сетка турнира здесь.

Ostrava Open

Острава, Чехия

1 – 7 февраля 2026

WTA 250

Призовой фонд – 283 347 долларов

Крытые корты, хард

Второй круг

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
результаты
6 комментариев
Эмилиана Аранго потерпела 5-е поражение подряд.
Линда заиграла хоть как-то в последнее время, а вот Бренда вообще катастрофа. я так и не нашел что с ней произошло, но каким-то образом суперперспективная юниорка сейчас даже на уровень топ-1000 не играет. неужели там травма была серьёзная?
Ответ Nottingham Forest
Линда заиграла хоть как-то в последнее время, а вот Бренда вообще катастрофа. я так и не нашел что с ней произошло, но каким-то образом суперперспективная юниорка сейчас даже на уровень топ-1000 не играет. неужели там травма была серьёзная?
https://www.google.com/search?q=brenda+fruhvirtova+injury&client=tablet-android-huawei&hs=2bx9&sca_esv=0c863b6b3e512fa3&udm=50&fbs=ADc_l-Zik0Vv33-DNcOrAZ0Mmldu1lveLQJyUehPQ5mjl6AidOaLlgl8KO6Nq1cwrhmo6qbF4rHq5pikygSnazN-ZJikPteaPnm4Mx10bXOSqc7ZhyccRssD7qKBnlKcFyBY5WwNXTqDKopO1jU0-l2vbhlXWRmXJtHotWVsoKL6JyeOHokE-iXJ3uJvJJgcgRRrIsk3ltiFX5NEmD5gTr_xxuEqrm134c5JpP2M7JbLid5asXAnVMTfzkhQbu2H4hTfQ0VdkhkIA2wBbmvPXFIR1T199GoFCw&aep=1&ntc=1&sa=X&sqi=2&ved=2ahUKEwjJiq_Bv8GSAxW39bsIHbkXKSkQ2J8OegQIDhAE&biw=960&bih=600&dpr=2&aic=0&mstk=AUtExfD5nBvJAKsLhWdRGnQvpCTyL3WHoTj7NkAi4EO4pcfBc6AykN16W5SCLNn8l1zLXKHj2_SHIp7_TSVp5_uGSBicHHMUC466VWfajlA7pBs62rxNuWhwQzV81Vj1HPfIzJFVN-vyy860SikZTUigrZ6DvIajinp4nxw&csuir=1
Ответ Nottingham Forest
Линда заиграла хоть как-то в последнее время, а вот Бренда вообще катастрофа. я так и не нашел что с ней произошло, но каким-то образом суперперспективная юниорка сейчас даже на уровень топ-1000 не играет. неужели там травма была серьёзная?
По состоянию на февраль 2026 года Бренда Фрухвиртова пытается вернуться в тур после сложного периода, вызванного как физическими травмами, так и психологическими проблемами. Её текущий рейтинг WTA значительно опустился до 1311-й позиции.
Текущий статус и последние выступления
Последний официальный матч 18-летней чешской теннисистки состоялся 2 февраля 2026 года на турнире в Остраве, где она уступила Фионе Ферро со счетом 0:2. На этот турнир она получила wild card.
История травм и перерывов в карьере
За последние два года карьера Бренды Фрухвиртовой была нестабильной из-за ряда проблем:
Психологическое здоровье (2025): В августе и сентябре 2025 года появились сообщения о том, что Бренда сделала длительный перерыв в карьере из-за депрессии, панических атак и повышенной тревожности. Это привело к её фактическому исчезновению из тура на большую часть сезона 2025 года.
Травма запястья (начало 2025): Перед Australian Open 2025 года Фрухвиртова боролась с травмой запястья, которая мешала её выступлениям.
Медицинские тайм-ауты (2024): В сезоне 2024 года теннисистка часто брала медицинские тайм-ауты (например, в матче против Паулы Бадосы на Уимблдоне), что вызывало споры в теннисном сообществе относительно их тактического или реального характера.
Рекомендуем