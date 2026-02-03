7

Впервые с июля 2009-го у каждой теннисистки в топ-6 более 6000 очков

Впервые с июляя 2009-го у всех теннисисток в топ-6 рейтинга более 6000 очков.

Сейчас у первой ракетки мира Арины Соболенко 10990 очков, за ней идут Ига Швентек (7978), Елена Рыбакина (7610), Аманда Анисимова (6680), Коко Гауфф (6423) и Джессика Пегула (6103).

На неделе с 29 июня по 5 июля 2009-го в топ-6 были:

  1. Динара Сафина – 9801;

  2. Серена Уильямс – 8158;

  3. Винус Уильямс – 7217;

  4. Елена Дементьева – 6591;

  5. Светлана Кузнецова – 6191;

  6. Елена Янкович – 6100.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @JeuSetMaths
Во времена были, в Топ-5 три из России и это ещё без Шараповой
Ответ Tarkovski
Во времена были, в Топ-5 три из России и это ещё без Шараповой
А еще без Мыскиной, Звонаревой (были в топ-2) и Петровой (была в топ-3) :)
Ответ vitcold
А еще без Мыскиной, Звонаревой (были в топ-2) и Петровой (была в топ-3) :)
Чакветадзе забыли (top 5)
Потому что любимый вид спорта Ельцина был, понимаешь ли
Комментарий удален пользователем
Ответ Unclemeat
Комментарий удален пользователем
А Англоворящих все 6, все это совпадение))))
Ответ Unclemeat
Комментарий удален пользователем
Ну Аманда не очень говорит по-русски.... Гораздо хуже, чем Шарапова, например.... У Марии акцента почти нет(только небольшой словарный запас- основная проблема)
Молодец Арина, в конкурентной среде держит пальму первенства!
