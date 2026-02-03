Впервые с июля 2009-го у каждой теннисистки в топ-6 более 6000 очков

Впервые с июляя 2009-го у всех теннисисток в топ-6 рейтинга более 6000 очков.

Сейчас у первой ракетки мира Арины Соболенко 10990 очков, за ней идут Ига Швентек (7978), Елена Рыбакина (7610), Аманда Анисимова (6680), Коко Гауфф (6423) и Джессика Пегула (6103).

На неделе с 29 июня по 5 июля 2009-го в топ-6 были: