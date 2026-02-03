Впервые с июля 2009-го у каждой теннисистки в топ-6 более 6000 очков
Впервые с июляя 2009-го у всех теннисисток в топ-6 рейтинга более 6000 очков.
Сейчас у первой ракетки мира Арины Соболенко 10990 очков, за ней идут Ига Швентек (7978), Елена Рыбакина (7610), Аманда Анисимова (6680), Коко Гауфф (6423) и Джессика Пегула (6103).
На неделе с 29 июня по 5 июля 2009-го в топ-6 были:
Динара Сафина – 9801;
Серена Уильямс – 8158;
Винус Уильямс – 7217;
Елена Дементьева – 6591;
Светлана Кузнецова – 6191;
Елена Янкович – 6100.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @JeuSetMaths
Во времена были, в Топ-5 три из России и это ещё без Шараповой
А еще без Мыскиной, Звонаревой (были в топ-2) и Петровой (была в топ-3) :)
Чакветадзе забыли (top 5)
Потому что любимый вид спорта Ельцина был, понимаешь ли
А Англоворящих все 6, все это совпадение))))
Ну Аманда не очень говорит по-русски.... Гораздо хуже, чем Шарапова, например.... У Марии акцента почти нет(только небольшой словарный запас- основная проблема)
Молодец Арина, в конкурентной среде держит пальму первенства!
