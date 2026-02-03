17

Кузнецова о пятисетовиках у женщин на Australian Open: «Будет много драмы и вопросов»

Светлана Кузнецова отреагировала на предложение директора Australian Open Крэйга Тайли ввести пятисетовые матчи у женщин с четвертьфиналов. Он отметил, что формат может измениться уже в 2027-м.

«Неоднозначно, конечно. Им бы сначала разобраться с графиком матчей той же вечерней сессии, начинающейся с 7 часов: как они планируют два пятисетовика, например, умещать? Все будет затягиваться, а это проблема, которая подсвечивается не первый год – никто не хочет играть до четырех утра, приятного мало и для теннисистов, и для зрителей🥱

Будет много драмы и вопросов, если это предложение будет поддержано: почему именно с четвертьфиналов, например, он предлагает играть из пяти сетов? Физически нужно тогда полный «Шлем» играть в одном формате. Посмотреть было бы интересно, но девчонкам не завидую🤨», – написала Кузнецова в своем телеграм-канале.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: телеграм-канал Кузнецовой
Довольно нелепая идея. Почему бы не признать что мужской и женский теннис - разные жанры. Я чаще смотрю женский, например, за экономию времени в том числе))
как они планируют два пятисетовика, например, умещать? - также как и у мужчин
Ответ SuperAja
как они планируют два пятисетовика, например, умещать? - также как и у мужчин
Логистика всегда решаема. Вопрос зачем.
В Австралии надо озаботиться совсем другим. Заставлять страдать элитных спортсменов на жаре - это извращение. Надо делать крытые корты, и нужна система кондиционирования.
5 сетов это другая нагрузка, другая выносливость. Эта идея неудачная. При этом , сто раз сказано, нелепо платить одни деньги мужчинам и женщинам. И нагрузка больше в 5-ти сетовом формате, и просмотров больше в мужском теннисе. Это не "равенство", а "уравниловка"!
Ответ nick-basil
5 сетов это другая нагрузка, другая выносливость. Эта идея неудачная. При этом , сто раз сказано, нелепо платить одни деньги мужчинам и женщинам. И нагрузка больше в 5-ти сетовом формате, и просмотров больше в мужском теннисе. Это не "равенство", а "уравниловка"!
Просмотры далеко не всё (про нагрузки просто детсад). У женщин выше монетизация - спонсоры, реклама, венчуры. Не мальчики-сексисты платят деньги, а совсем другие люди.
Ответ Владимир Халилов
Просмотры далеко не всё (про нагрузки просто детсад). У женщин выше монетизация - спонсоры, реклама, венчуры. Не мальчики-сексисты платят деньги, а совсем другие люди.
Куда эта монетизация теряется на туриках под эгидой WTA, где у них призовые в 2-3 раза меньше ATPшных?
Так они хотят деньги как мужчины. Пусть играют 5 сет.
Ответ Axmat Cecenov
Так они хотят деньги как мужчины. Пусть играют 5 сет.
Платят не за сеты.
