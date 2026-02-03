Кузнецова о пятисетовиках у женщин на Australian Open: «Будет много драмы и вопросов»

Кузнецова о пятисетовиках у женщин на AO: будет много драмы и вопросов.

Светлана Кузнецова отреагировала на предложение директора Australian Open Крэйга Тайли ввести пятисетовые матчи у женщин с четвертьфиналов. Он отметил, что формат может измениться уже в 2027-м.

«Неоднозначно, конечно. Им бы сначала разобраться с графиком матчей той же вечерней сессии, начинающейся с 7 часов: как они планируют два пятисетовика, например, умещать? Все будет затягиваться, а это проблема, которая подсвечивается не первый год – никто не хочет играть до четырех утра, приятного мало и для теннисистов, и для зрителей🥱

Будет много драмы и вопросов, если это предложение будет поддержано: почему именно с четвертьфиналов, например, он предлагает играть из пяти сетов? Физически нужно тогда полный «Шлем» играть в одном формате. Посмотреть было бы интересно, но девчонкам не завидую🤨», – написала Кузнецова в своем телеграм-канале.