Алькарас о звездной болезни: «Если семье надо будет дать мне подзатыльник, чтобы спустить с небес на землю, они это сделают»

Алькарас ответил на вопрос о звездной болезни.

Первая ракетка мира Карлос Алькарас рассказал об отношениях с семьей и командой.

На прошлой неделе 22-летний испанец выиграл дебютный Australian Open и стал самым молодым игроком с карьерным Большим шлемом.

– На этом Australian Open, как и на предыдущем US Open, вы не переставали подбадривать себя во время матчей.

– Совершенно верно. Для меня это очень важно. Я понял, насколько важно говорить себе позитивные вещи. Когда дела идут плохо, нужно подбадривать себя. Это может изменить все, изменить ваш настрой. Неудивительно, что мои два лучших турнира «Большого шлема» – US Open и этот Australian Open – пришлись на то время, когда я говорил себе хорошие слова и относился к себе очень по-доброму с самого начала.

– С кем вы разговариваете, если этот позитивный настрой не появляется, если вас что-то беспокоит?

– Вне корта – с семьей. С отцом, дядей, братом... Мне очень повезло, они путешествуют вместе со мной. Но на корте, во время турниров, у меня есть Саму [Лопес]. Саму – человек, который не только помогает мне на профессиональном уровне, работает с бэкхендом, форхендом, с тактикой, но и успокаивает меня, когда меня что-то беспокоит. Это очень важно, чтобы показывать максимум на корте.

– Семь «Больших шлемов» в 22 года, карьерный Большой шлем. Вы не боитесь потерять связь с реальностью?

– Я четко знаю, где мои корни, откуда я, кто мои люди, и никто не сможет этого изменить. Если когда-нибудь я совершу ошибку, у меня семья и мои люди. Если им надо будет дать мне подзатыльник, чтобы спустить с небес на землю, они это сделают. Они всегда были со мной с детства и знают меня по-настоящему.