Самсонова вышла во второй четвертьфинал в сезоне

Людмила Самсонова вышла в четвертьфинал пятисотника в Абу-Даби. Россиянка обыграла во втором круге 47-ю ракетку Джанис Тьен – 6:2, 6:2.

Самсонова сыграет в четвертьфинале второй раз в сезоне – ранее в Брисбене она остановилась на этой стадии, уступив Джессике Пегуле. В целом у россиянки сейчас идет серия поражений в четвертьфиналах – начиная с «Уимблдона» она проиграла три подряд.

За выход в полуфинал Самсонова поборется с Эммой Наварро или Хейли Батист.