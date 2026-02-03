  • Спортс
  • Олейникова не будет пожимать руку венгерке Бондар из-за ее участия в выставочном турнире в Санкт-Петербурге в 2022-м
Олейникова не будет пожимать руку венгерке Бондар из-за ее участия в выставочном турнире в Санкт-Петербурге в 2022-м

Александра Олейникова сообщила, что не будет пожимать руку венгерке Анне Бондар после их матча во втором круге турнира в Клуж-Напоке. Украинка также отказалась от традиционного совместного фото перед началом встречи.

91-я ракетка мира объяснила решение тем, что в декабре 2022-го Бондар приняла участие в выставочном турнире «Трофеи Северной Пальмиры», который проходил в Санкт-Петербурге.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
Политика
29 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Олейникова головного мозга
Судя по ее вчерашнему боевому раскрасу, девочку давно пора в окопы, на передовую.
У них там специальная служба какая-то есть, кто отслеживает кто и куда ездил? Не думаю, что сама Олейникова знает, кто играл на Пальмире в Петербурге 4 года тому назад.
А ведь ей кажется, что она нормальная...
Ненормальная совсем что ли..
Ответ Dr Porto
Ненормальная совсем что ли..
йо...ая
Судя по ее внешнему виду, там не все дома.
Странно, что первая новость про Олейникову. Она на АО пожаловалась, что ей небезопасно находиться рядом с Соболенко и русскими, а Жильчик Сервара это восторженно репостнул и высказался..
Ответ STB
Странно, что первая новость про Олейникову. Она на АО пожаловалась, что ей небезопасно находиться рядом с Соболенко и русскими, а Жильчик Сервара это восторженно репостнул и высказался..
А что Жильчик написал.
Ответ STB
Странно, что первая новость про Олейникову. Она на АО пожаловалась, что ей небезопасно находиться рядом с Соболенко и русскими, а Жильчик Сервара это восторженно репостнул и высказался..
Он конечно удивил, не ожидала
Уверен Бондар это переживёт
Какой важный курица
