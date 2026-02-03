Олейникова не будет пожимать руку венгерке Бондар из-за ее участия в выставочном турнире в Санкт-Петербурге в 2022-м

Александра Олейникова сообщила, что не будет пожимать руку венгерке Анне Бондар после их матча во втором круге турнира в Клуж-Напоке. Украинка также отказалась от традиционного совместного фото перед началом встречи.

91-я ракетка мира объяснила решение тем, что в декабре 2022-го Бондар приняла участие в выставочном турнире «Трофеи Северной Пальмиры», который проходил в Санкт-Петербурге.