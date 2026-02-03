Олейникова не будет пожимать руку венгерке Бондар из-за ее участия в выставочном турнире в Санкт-Петербурге в 2022-м
Александра Олейникова сообщила, что не будет пожимать руку венгерке Анне Бондар после их матча во втором круге турнира в Клуж-Напоке. Украинка также отказалась от традиционного совместного фото перед началом встречи.
91-я ракетка мира объяснила решение тем, что в декабре 2022-го Бондар приняла участие в выставочном турнире «Трофеи Северной Пальмиры», который проходил в Санкт-Петербурге.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
Олейникова головного мозга
Судя по ее вчерашнему боевому раскрасу, девочку давно пора в окопы, на передовую.
У них там специальная служба какая-то есть, кто отслеживает кто и куда ездил? Не думаю, что сама Олейникова знает, кто играл на Пальмире в Петербурге 4 года тому назад.
А ведь ей кажется, что она нормальная...
Ненормальная совсем что ли..
йо...ая
Судя по ее внешнему виду, там не все дома.
Странно, что первая новость про Олейникову. Она на АО пожаловалась, что ей небезопасно находиться рядом с Соболенко и русскими, а Жильчик Сервара это восторженно репостнул и высказался..
А что Жильчик написал.
Он конечно удивил, не ожидала
Уверен Бондар это переживёт
Какой важный курица
Их боротьба 😁
