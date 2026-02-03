Зверев выполнил больше всех эйсов в мужской сетке Australian Open, Рыбакина – в женской
Александр Зверев выполнил 97 эйсов по ходу Australian Open-2026. Это максимальное количество подач навылет среди теннисистов из мужской одиночной сетки.
В топ-5 также вошли Янник Синнер (91), Тэйлор Фриц (79), Бен Шелтон (71) и Рейлли Опелка (60).
В женской сетке максимальное число эйсов выполнила Елена Рыбакина – 47. За ней идут Арина Соболенко (27), Ван Синьюй (27), Линда Носкова (24) и Алисия Паркс (23).
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @OptaAce
