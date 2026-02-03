Хачанов сыграет в паре со Зверевым на турнире в Роттердаме

Карен Хачанов сыграет пару с четвертой ракеткой мира Александром Зверевым на пятисотнике в Роттердаме. Ранее они никогда не выступали вместе.

Александр Бублик заявился вместе с Хубертом Хуркачем . В паре они провели один матч на уровне тура в 2020 году.

Турнир в Роттердаме пройдет с 9 по 15 февраля.