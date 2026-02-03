  • Спортс
  • Алькарас о негативных комментариях после прекращения работы с Ферреро: «Некоторые из них на меня повлияли – у меня даже появлялись небольшие сомнения»
15

Алькарас поделился, как на него повлияла критика решения об изменении команды.

Карлос Алькарас рассказал, как на него повлияла критика после прекращения сотрудничества с Хуаном Карлосом Ферреро.

Напомним, Ферреро покинул команду первой ракетки мира в середине декабря 2025-го. 

– Вас задела критика, которую вы упоминали во время чемпионской речи на Australian Open?

– Со временем я все больше осознаю силу слов. И доброе, и плохое слово может изменить настроение человека. Поэтому я всегда стараюсь очень внимательно относиться к тому, что говорю и как.

На меня повлияли некоторые негативные вещи, которые я видел или слышал. У меня даже появлялись небольшие сомнения. Но при этом хорошие слова наполняли меня гордостью и делали счастливым. Слава богу, хорошего было больше, чем плохого.

– Какие причины стояли за этим изменением в вашей команде?

– Сезон длится с января по ноябрь, и когда он заканчивается, нужно принимать решения. Жизнь вообще состоит из выбора путей. Иногда эти пути оказываются правильными, иногда – ошибочными, и нужно учиться. Мы видели, что нам необходимы перемены, и приняли такое решение.

Алькарас и Ферреро: история великого дуэта, который разрушили деньги и власть

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: El Mundo
15 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ферреро четко сказал, что у них все было до мелочей распланировано к началу сезона, так что его вклад в АО точно есть. Посмотрим, как Карлитос пойдет дальше уже сам, с братом у руля или кто там еще
Ответ Stas Salesov
Ферреро четко сказал, что у них все было до мелочей распланировано к началу сезона, так что его вклад в АО точно есть. Посмотрим, как Карлитос пойдет дальше уже сам, с братом у руля или кто там еще
Так-то оно так, но прошлые сезоны тоже Ферреро планировал и дальше 1/4 не получалось. Возможно, сейчас Карлос будет ещё более зрелым и ответственным, чем раньше, понимая насколько много зависит от него теперь. Наверное, это самая сложная задача у теннисистов- полагаться только на себя, слушая при этом окружение.
Ответ Stas Salesov
Ферреро четко сказал, что у них все было до мелочей распланировано к началу сезона, так что его вклад в АО точно есть. Посмотрим, как Карлитос пойдет дальше уже сам, с братом у руля или кто там еще
Он уникум , такому и тренер не нужен
Казалось у них полная идиллия 🤷‍♀️, но бабло всегда побеждает😀‼️
Ответ dedpihto59
Казалось у них полная идиллия 🤷‍♀️, но бабло всегда побеждает😀‼️
"Мы ждем перемен", но всегда приходит смута..
Раньше злые языки говорили, что Алькарас без подсказок Ферреро ни одного титула бы не выиграл, а в итоге он самый сложный для себя шлем взял сразу после расставания с ним))
Ответ Sincere
Раньше злые языки говорили, что Алькарас без подсказок Ферреро ни одного титула бы не выиграл, а в итоге он самый сложный для себя шлем взял сразу после расставания с ним))
Синнеру он бы слил- просто у джока силы кончились вот карась и смотрится вундеркиндом на фоне деревьев в топ 10
Ответ Sincere
Раньше злые языки говорили, что Алькарас без подсказок Ферреро ни одного титула бы не выиграл, а в итоге он самый сложный для себя шлем взял сразу после расставания с ним))
Фундамент Ферреро был
