Алькарас о негативных комментариях после прекращения работы с Ферреро: «Некоторые из них на меня повлияли – у меня даже появлялись небольшие сомнения»

Карлос Алькарас рассказал, как на него повлияла критика после прекращения сотрудничества с Хуаном Карлосом Ферреро.

Напомним, Ферреро покинул команду первой ракетки мира в середине декабря 2025-го.

– Вас задела критика, которую вы упоминали во время чемпионской речи на Australian Open?

– Со временем я все больше осознаю силу слов. И доброе, и плохое слово может изменить настроение человека. Поэтому я всегда стараюсь очень внимательно относиться к тому, что говорю и как.

На меня повлияли некоторые негативные вещи, которые я видел или слышал. У меня даже появлялись небольшие сомнения. Но при этом хорошие слова наполняли меня гордостью и делали счастливым. Слава богу, хорошего было больше, чем плохого.

– Какие причины стояли за этим изменением в вашей команде?

– Сезон длится с января по ноябрь, и когда он заканчивается, нужно принимать решения. Жизнь вообще состоит из выбора путей. Иногда эти пути оказываются правильными, иногда – ошибочными, и нужно учиться. Мы видели, что нам необходимы перемены, и приняли такое решение.

