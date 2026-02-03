Пегула, Киз, Осака снялись с тысячника в Дохе

Пять теннисисток из топ-25 пропустят тысячник в Дохе, который пройдет с 8 по 14 февраля.

С турнира снялись:

Напомним, ранее Осака отказалась от матча третьего круга Australian Open из-за травмы левой части живота. Костюк также получила травму во время турнира: она разорвала связки голеностопа.