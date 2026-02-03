Пегула, Киз, Осака снялись с тысячника в Дохе
Пять теннисисток из топ-25 пропустят тысячник в Дохе, который пройдет с 8 по 14 февраля.
С турнира снялись:
Напомним, ранее Осака отказалась от матча третьего круга Australian Open из-за травмы левой части живота. Костюк также получила травму во время турнира: она разорвала связки голеностопа.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Костюк понятно - травму на АО получила, Покемону новый костюм для выхода еще не сшили, а остальные то чего?
Самые мощные снялись. ну может, кроме Ивы..
