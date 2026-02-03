Баутиста-Агут ушел с двух матчболов и одержал первую победу с августа 2025-го
Роберто Баутиста-Агут одержал первую победу с августа 2025-го. Он обыграл Кристофера О’Коннелла в первом круге турнира в Монпелье. Матч завершился со счетом 5:7, 6:3, 7:5. При 5:5 в третьем сете у O’Коннелла было два матчбола.
37-летний испанец прервал серию из четырех поражений. До этого последней победой Баутисты-Агута была также победа над О’Коннеллом – тогда он обыграл австралийца на турнире в Уинстоне-Сейлеме (6:4, отказ).
За выход в четвертьфинал в Монпелье испанец сыграет с Хубертом Хуркачем или Мартином Даммом.
