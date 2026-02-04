Клуж-Напока (WTA). Радукану, Кырстя, Юэ Юань вышли в 1/4 финала, Захарова, Машарова выбыли
В Клуж-Напоке играют второй круг турнира WTA 250.
Анастасия Захарова уступила Анастасии Потаповой во втором круге в Клуж-Напоке.
Сетка турнира здесь.
Transylvania Open powered by Kaufland
Клуж-Напока, Румыния
1 – 7 февраля 2026
WTA 250
Призовой фонд – 283 347 долларов
Крытые корты, хард
Второй круг
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
