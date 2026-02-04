Абу-Даби (WTA). Александрова, Самсонова, Эала вышли в 1/4 финала, Наварро, Остапенко, Сарасуа выбыли
В Абу-Даби завершился второй круг турнира WTA 500.
Людмила Самсонова победила Джанис Тьен во втором круге турнира в Абу-Даби.
Екатерина Александрова разгромила Даяну Ястремскую.
Mubadala Abu Dhabi Open
Абу-Даби, ОАЭ
1 – 7 февраля 2026
WTA 500
Призовой фонд – 1 206 446 долларов
Открытые корты, хард
Второй круг
Сегодня даже без приключений, во втором ещё и баранкой Даяну угостила
Скоренько Люда разобралась с индонезийкой.
Катя хорошо начала - уже 4:0. Лишь бы также и закончила.
Хорошо и закончила! Кастрюля со звоном отлетела!
Бенчич снялась, а это значит Александрова снова возвращается в 10ку
Остапа понесло снова
Саша Саснович по следам более рейтинговых коллег в сборной решила пойти? Печально. С 4:0...
Эмма Наварро потерпела 3-е поражение подряд.
Дави Бейлек!
Как шутят в твиттере, все домработницы города на стадионе. Она словно выиграла турнир, там и родители плачут, даёт вью на корте на филиппинском)
Соснович уехал на новом Порше
