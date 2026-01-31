120

Рыбакина одержала 10-ю победу подряд над топ-10

Рыбакина 10-й раз подряд обыграла соперницу из топ-10.

Елена Рыбакина обыграла первую ракетку мира Арину Соболенко в финале Australian Open – 6:4, 4:6, 6:4.

Рыбакина десятый раз подряд победила игрока из топ-10. Она стала четвертой действующей теннисисткой после Иги Швентек, Винус Уильямс и Виктории Азаренко, одержавшей девять и более побед подряд над соперницами из первой десятки. Теперь ее баланс с топ-10 – 34:27.

Также казахстанка стала первой теннисисткой после Наоми Осаки в 2019-м, выигравшей Australian Open, победив трех теннисисток топ-10: в четвертьфинале – Швентек, в полуфинале – Джессику Пегулу, в финале – Соболенко.

Кроме того, она выиграла 20 из последних 21 матчей на уровне WTA, уступив лишь Каролине Муховой в четвертьфинале Брисбена в этом сезоне.

Рыбакина девятый раз обыграла первую ракетку мира. Среди действующих игроков только у Винус (15) больше побед над лидером рейтинга.

Рыбакина после одной из главных побед в жизни – спокойствие, только спокойствие

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’‘
Ответ Свидетель со стороны жениха
Какая же она умница!!!
Как же приятно радоваться тому, что победа именно за "женским теннисом". Лена полностью заслужила эту победу. И вообще, она сейчас невероятно стабильна.
теперь мужик соболевки будет стонать
Ответ Maks One_1117058708
теперь мужик соболевки будет стонать
сколько злорадства
Ответ Maks One_1117058708
теперь мужик соболевки будет стонать
Сегодня она познакомит его с белорусским флюгенгехайменом
Молодец, Елена, сбила эту ухмылку с лица Арины.
Алға Казахстан❤
Ответ darksidemood
Алға Казахстан❤
Комментарий скрыт
Ответ atelos
Комментарий скрыт
Комментарий удален модератором
Вот тебе и «палка стреляет»
Ответ Пинающий Достоинства
Вот тебе и «палка стреляет»
Про палку смешно написали. Рыбакина в супер форме и классно весь турнир прошла. Это не палка, это снайперская винтовка!
Заслуженный титул! У Рыбакиной сетка была гораздо сложнее.
Ответ Bergkamp007
Заслуженный титул! У Рыбакиной сетка была гораздо сложнее.
С Ариной и злую шутку сыграло то что так легко все получалось
Это палка больше одного раза стреляет
Ответ Старик Стариканов
Это палка больше одного раза стреляет
Некоторые не стреляют вообще никогда😅
Ответ Старик Стариканов
Это палка больше одного раза стреляет
это двуствольная палка.
На Сабаленку всегда найдется Рыбакина
умница, отличные подачи были, сколько виннеров, заслужила!
Показала отличный теннис, не сдалась и боролась до конца. Полностью заслужила эту победу.👍
Ответ Dikki Shelton
Показала отличный теннис, не сдалась и боролась до конца. Полностью заслужила эту победу.👍
После первого сета можно заменить Фамилию и точно так же будет соответствовать 🙂
