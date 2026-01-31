Рыбакина одержала 10-ю победу подряд над топ-10
Елена Рыбакина обыграла первую ракетку мира Арину Соболенко в финале Australian Open – 6:4, 4:6, 6:4.
Рыбакина десятый раз подряд победила игрока из топ-10. Она стала четвертой действующей теннисисткой после Иги Швентек, Винус Уильямс и Виктории Азаренко, одержавшей девять и более побед подряд над соперницами из первой десятки. Теперь ее баланс с топ-10 – 34:27.
Также казахстанка стала первой теннисисткой после Наоми Осаки в 2019-м, выигравшей Australian Open, победив трех теннисисток топ-10: в четвертьфинале – Швентек, в полуфинале – Джессику Пегулу, в финале – Соболенко.
Кроме того, она выиграла 20 из последних 21 матчей на уровне WTA, уступив лишь Каролине Муховой в четвертьфинале Брисбена в этом сезоне.
Рыбакина девятый раз обыграла первую ракетку мира. Среди действующих игроков только у Винус (15) больше побед над лидером рейтинга.
