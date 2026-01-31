Рыбакина стала двукратной чемпионкой «Больших шлемов»

Елена Рыбакина выиграла второй «Шлем» в карьере.

Пятая ракетка мира Елена Рыбакина выиграла Australian Open . В финале она победила №1 Арину Соболенко – 6:4, 4:6, 6:4. Счет в личных встречах стал 8:7 в пользу белоруски.

26-летняя Рыбакина – двукратная чемпионка «Больших шлемов». Также она победила на «Уимблдоне»-2022. Она стала четвертой действующей теннисисткой с двумя титулами на ТБШ. Столько же у Коко Гауфф , Виктории Азаренко и Барборы Крейчиковой .

Также казахстанка стала шестой теннисисткой Открытой эры, выигравшей первые два «Шлема» на харде и траве, после Амели Моресмо , Линдсей Дэвенпорт , Марии Шараповой , Мартины Хингис и Винус Уильямс .

Для Рыбакиной это 12-й титул в карьере и седьмой на харде. Теперь ее статистика в финалах – 12:11.

По итогам турнира она поднимется на третью строчку рейтинга.

Рыбакина после одной из главных побед в жизни – спокойствие, только спокойствие