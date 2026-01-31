165

Рыбакина стала двукратной чемпионкой «Больших шлемов»

Елена Рыбакина выиграла второй «Шлем» в карьере.

Пятая ракетка мира Елена Рыбакина выиграла Australian Open. В финале она победила №1 Арину Соболенко – 6:4, 4:6, 6:4. Счет в личных встречах стал 8:7 в пользу белоруски.

26-летняя Рыбакина – двукратная чемпионка «Больших шлемов». Также она победила на «Уимблдоне»-2022. Она стала четвертой действующей теннисисткой с двумя титулами на ТБШ. Столько же у Коко ГауффВиктории Азаренко и Барборы Крейчиковой.

Также казахстанка стала шестой теннисисткой Открытой эры, выигравшей первые два «Шлема» на харде и траве, после Амели Моресмо, Линдсей Дэвенпорт, Марии Шараповой, Мартины Хингис и Винус Уильямс.

Для Рыбакиной это 12-й титул в карьере и седьмой на харде. Теперь ее статистика в финалах – 12:11.

По итогам турнира она поднимется на третью строчку рейтинга.

Рыбакина после одной из главных побед в жизни – спокойствие, только спокойствие

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’‘
165 комментариев
Так, год начался и палка снова начала стрелять)))
Ответ JuVero
Так, год начался и палка снова начала стрелять)))
ТОП!!
Ответ JuVero
Так, год начался и палка снова начала стрелять)))
Ну раз в год стреляет) прям как по расписанию)) что, теперь ждём, значит, следующий год?))
фэйс айди Тарпищева к осмотру
Ответ Three Days Grace
фэйс айди Тарпищева к осмотру
Он уже сказал, что Лена российский продукт, вряд-ли что-то новое скажет , скорее снова примажет себя к ее успеху
Ответ Three Days Grace
фэйс айди Тарпищева к осмотру
Да что Тарпищев, история не знает сослагательного наклонения, кто в знает как она играла, будь 10й ракеткой у нас …
А там она была примой, ее никто не сравнивал и давил в прессе ….
Женский теннис спасен. С чем всех и поздравляю!
Раз в год и Соболенко получает палкой по жопе
Ответ Павел Храмов
Раз в год и Соболенко получает палкой по жопе
Мусье знает толк...
Ответ Павел Храмов
Раз в год и Соболенко получает палкой по жопе
Соболенка хотя бы стабильно в финалах. А где Ига, Гофф, Анисимова?
Вуков неприятный тип, так что из-за него от этой победы остались весьма смешанные чувства. Но за Лену рад, она взрослая девочка, сделала свой выбор и похоже он ей помогает. По крайней мере в теннисе.
Ответ Kaiki
Вуков неприятный тип, так что из-за него от этой победы остались весьма смешанные чувства. Но за Лену рад, она взрослая девочка, сделала свой выбор и похоже он ей помогает. По крайней мере в теннисе.
Кто такой Вуков и почему он неприятный тип?
Ответ Кирилл Касаев
Кто такой Вуков и почему он неприятный тип?
Тренер Рыбакиной, которого ВТА отстраняла за подозрения на абьюз Елены, который она потом отрицала (хотя до этого его уволила и просила больше не появляться возле нее) и всеми силами пыталась вернуть. И таки вернула. С большой вероятностью они состоят в отношениях. Даже если физического абьюза и не было, но люди неоднократно были свидетелями, как он с ней общается, лично мне он неприятен хотя бы из-за этого. Но у нас до сих пор боготворят методы Карполя, Винер, Тутберидзе, так что многие считают, что ничего такого в этом нет, главное результат приносит. Лена видимо тоже так считает, и раз ей это помогает, то пусть поступает, как считает нужным.
Тряпищев, фейс на осмотр.
Палка стрельнула уже в начале года, Арина
Палка о двух концах.
С обоих стреляет!
Ответ Кагов
Палка о двух концах. С обоих стреляет!
Главное чтобы опять на 3 года в сундук не спряталась.
Пару палок конской колбасы Шамилю тарпищеву в студию!!
Соболенко как то неожиданно 5 геймов подряд проиграла в третьем сете,ну а Рыбакина воспряла духом, к тому же невынужденных ошибок сделала меньше на мой взгляд, и заслуженно взяла титул. Маладец.
Ответ Вадим flanec
Соболенко как то неожиданно 5 геймов подряд проиграла в третьем сете,ну а Рыбакина воспряла духом, к тому же невынужденных ошибок сделала меньше на мой взгляд, и заслуженно взяла титул. Маладец.
Я уж в конце 2 Сеты
А , и начале 3, при счете 3-1 думал все. А потом прям рыбакина собралась, а Соболенко чет поплыла, как будто эмоционально перегорела
Ответ Бррр Холодно
Я уж в конце 2 Сеты А , и начале 3, при счете 3-1 думал все. А потом прям рыбакина собралась, а Соболенко чет поплыла, как будто эмоционально перегорела
Женский теннис он такой.
Наконец-то выиграла второй шлем! Достойна сильно большего и просто потеряла несколько лет в череде травм и эмоциональных качелей в личной жизни
