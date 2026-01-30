Клуж-Напока (WTA). Захарова начнет матчем с Плишковой, Потапова – с Бронцетти, Кырстя сыграет с Рахимовой
Опубликована сетка турнира WTA 250 в Клуж-Напоке.
Прошла жеребьевка турнира WTA 250 в Клуж-Напоке, который начнется 1 февраля.
Эмма Радукану (1) сыграет с Грет Миннен, Сорана Кырстя (3) – с Камиллой Рахимовой.
Анастасия Захарова встретится с Каролиной Плишковой, действующая чемпионка Анастасия Потапова (5) – с Лючией Бронцетти.
Полностью сетка здесь.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
3 комментария
Лючия Бронцетти!
Соранке пожелаю на прощание турнир взять или Эмочке.
Потапова должна выносить Бронцетти.
