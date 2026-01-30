Синнер проиграл все 8 матчей длиннее 4 часов
Вторая ракетка мира Янник Синнер не смог выйти в финал Australian Open.
Итальянец за 4 часа 9 минут уступил Новаку Джоковичу – 6:3, 3:6, 6:4, 4:6, 4:6.
Синнер проиграл все восемь матчей, которые продолжались четыре часа и более:
Australian Open-2023: Стефанос Циципас, 4:00;
«Уимблдон»-2024: Даниил Медведев, 4:00;
«Ролан Гаррос»-2024: Карлос Алькарас, 4:09;
Australian Open-2026: Джокович, 4:09;
US Open-2023: Александр Зверев, 4:41;
US Open-2022: Алькарас, 5:15;
«Ролан Гаррос»-2023: Даниэль Альтмайер, 5:26;
«Ролан Гаррос»-2025: Алькарас, 5:29.
Жаль Медведев не взял тот шлем… и только из-за своей дурости и то что катал долгие матчи
