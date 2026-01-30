36

Синнер проиграл все 8 матчей длиннее 4 часов

Вторая ракетка мира Янник Синнер не смог выйти в финал Australian Open.

Итальянец за 4 часа 9 минут уступил Новаку Джоковичу – 6:3, 3:6, 6:4, 4:6, 4:6.

Синнер проиграл все восемь матчей, которые продолжались четыре часа и более:

Джокович! Выбил! Синнера! С Australian Open! Какое величие

Джокович и сам не ожидал, что обыграет Синнера. Его эмоции после победы – подтверждение

Я говорил, что Джокович сдался перед Синнером и Алькарасом. Простите, величайший – я дурак

В инструкции к мази написано : действует на более 3-х часов
:)))
Наоборот, был бы на допинге - стата была б другая
Допинги уже не те
Синнер не креативен и ножки у него часто трясутся в важных моментах. Это было видно в 20-21, а РГ 25 поставил жирную точку в этом.
Жаль Медведев не взял тот шлем… и только из-за своей дурости и то что катал долгие матчи
в этом матче Синнер не чокерил, чистейший успех Джока
На рг 25 году Синнер лучше был чем Алькарас просто чудо сегодня он сыграл ниже своих возможностей!!
Парадокс, что 5- сетовик с Медведевым на АО уложился в 4 часа
К сожалению
Там нескольких минут не хватило
Действие крема заканчивается, элементарно
Синнеру надо с Деминором спецом уйти за 4 часа и проверить - неужели и в этом случае сработает?
А где же Великий Алонсо, который рассказывал, какой Синнер робот и как он выигрывает почти все затяжные матчи?
Даниэль Альтмайер? Мощно, ничего не скажешь
тоже проиграл с матчболлов, как против Алькараса
Тогда какая же это улучшенная версия Новака?
🫢
Постоянно об этом пишу тем дольше матч тем больше шансов у Джоковича его забрать
Спасибо. Держи нас в курсе.
Благодарю
