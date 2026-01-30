Синнер проиграл все 8 матчей длиннее 4 часов

Вторая ракетка мира Янник Синнер не смог выйти в финал Australian Open .

Итальянец за 4 часа 9 минут уступил Новаку Джоковичу – 6:3, 3:6, 6:4, 4:6, 4:6.

Синнер проиграл все восемь матчей, которые продолжались четыре часа и более:

Джокович! Выбил! Синнера! С Australian Open! Какое величие

Джокович и сам не ожидал, что обыграет Синнера. Его эмоции после победы – подтверждение

Я говорил, что Джокович сдался перед Синнером и Алькарасом. Простите, величайший – я дурак