Муратоглу о камбэке Джоковича в матче с Синнером: «Новак в очередной раз доказал, почему он величайший»

Муратоглу: Джокович в очередной раз доказал, почему он величайший.

Патрик Муратоглу отреагировал на выход Новака Джоковича в финал Australian Open.

Сегодня 38-летний серб за 4 часа 9 минут обыграл действующего чемпиона Янника Синнера – 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4.

«Новак в очередной раз доказал, почему он величайший», – твитнул французский тренер.

Джокович! Выбил! Синнера! С Australian Open! Какое величие

Джокович и сам не ожидал, что обыграет Синнера. Его эмоции после победы – подтверждение

Я говорил, что Джокович сдался перед Синнером и Алькарасом. Простите, величайший – я дурак

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @pmouratoglou
Новаку Джоковичу спортивного долголетия!
Не он ли говорил, что Алькарас и Синнер сильнее биг 3?
Признал таки)))
что-то не то с русским языком в заголовке
Ответ сосискаоптимум
что-то не то с русским языком в заголовке
А ты внимательный. Грамматически верно было бы: "показал, почему" или "доказал, что".
Я больше фанат Рафы и считаю, что если не травмы то Рафа достиг бы большего.
Лично для меня Рафа - величайший. Всегда возвращался и играл на максимум.
Новак по факту чуть выше. Он трудяга и большой молодец. Новак на одной ноге дошел до финала Уимблдона. Новак выбил Карася с АО, а сейчас Янника. Все эти некст гены - лентяи.
Никогда Алькарас и Синнер не будут на уровне Биг - 5. Это совершенно другая менталка. Маррей и Вавринка - монстры по сравнению с нынешними
Ответ nsxt4fjkvg
Я больше фанат Рафы и считаю, что если не травмы то Рафа достиг бы большего. Лично для меня Рафа - величайший. Всегда возвращался и играл на максимум. Новак по факту чуть выше. Он трудяга и большой молодец. Новак на одной ноге дошел до финала Уимблдона. Новак выбил Карася с АО, а сейчас Янника. Все эти некст гены - лентяи. Никогда Алькарас и Синнер не будут на уровне Биг - 5. Это совершенно другая менталка. Маррей и Вавринка - монстры по сравнению с нынешними
надаль величайший допингист
Рекомендуем