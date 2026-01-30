Муратоглу о камбэке Джоковича в матче с Синнером: «Новак в очередной раз доказал, почему он величайший»
Муратоглу: Джокович в очередной раз доказал, почему он величайший.
Патрик Муратоглу отреагировал на выход Новака Джоковича в финал Australian Open.
Сегодня 38-летний серб за 4 часа 9 минут обыграл действующего чемпиона Янника Синнера – 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4.
«Новак в очередной раз доказал, почему он величайший», – твитнул французский тренер.
Джокович! Выбил! Синнера! С Australian Open! Какое величие
Джокович и сам не ожидал, что обыграет Синнера. Его эмоции после победы – подтверждение
Я говорил, что Джокович сдался перед Синнером и Алькарасом. Простите, величайший – я дурак
Лично для меня Рафа - величайший. Всегда возвращался и играл на максимум.
Новак по факту чуть выше. Он трудяга и большой молодец. Новак на одной ноге дошел до финала Уимблдона. Новак выбил Карася с АО, а сейчас Янника. Все эти некст гены - лентяи.
Никогда Алькарас и Синнер не будут на уровне Биг - 5. Это совершенно другая менталка. Маррей и Вавринка - монстры по сравнению с нынешними