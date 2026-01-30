Кафельников о победе Джоковича над Синнером: «Честь и хвала Новаку! Он молодец»
Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников отреагировал на выход Новака Джоковича в финал Australian Open.
Сегодня 38-летний серб за 4 часа 9 минут обыграл действующего чемпиона Янника Синнера – 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4.
«Честь и хвала Джоковичу! Он молодец. Комментарии тут излишни.
В финале для меня фаворит Алькарас. Несмотря на то, что у него тоже был тяжелый пятисетовый матч со Зверевым, думаю, он фаворит, в первую очередь из-за молодости», – цитирует Кафельникова «Спорт-Экспресс».
