Кафельников о победе Джоковича над Синнером: «Честь и хвала Новаку! Он молодец»

Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников отреагировал на выход Новака Джоковича в финал Australian Open.

Сегодня 38-летний серб за 4 часа 9 минут обыграл действующего чемпиона Янника Синнера – 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4.

«Честь и хвала Джоковичу! Он молодец. Комментарии тут излишни.

В финале для меня фаворит Алькарас. Несмотря на то, что у него тоже был тяжелый пятисетовый матч со Зверевым, думаю, он фаворит, в первую очередь из-за молодости», – цитирует Кафельникова «Спорт-Экспресс».

Джокович! Выбил! Синнера! С Australian Open! Какое величие

Джокович и сам не ожидал, что обыграет Синнера. Его эмоции после победы – подтверждение

Я говорил, что Джокович сдался перед Синнером и Алькарасом. Простите, величайший – я дурак

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: «Спорт-Экспресс»
Женя поскупился на комплименты, мог бы добавить, "он молодец и хороший теннисист".
Ответ Istianoff
Женя поскупился на комплименты, мог бы добавить, "он молодец и хороший теннисист".
Мог написать неплохой теннисист)))
Смотрел вчера-позавчера его общение с турсуновым и еще кем-то
Оба сказали шансов у Новака 0
Ну выходит не ноль
Эксперты хоегвы
Ответ VL80
Смотрел вчера-позавчера его общение с турсуновым и еще кем-то Оба сказали шансов у Новака 0 Ну выходит не ноль Эксперты хоегвы
Они говорили о шансах на титул, а не о победе над Синером. Пока Новак обыграл Синера, нужно пройти ещё Алькараса, вот тогда и делать выводы об их компетентности. Но я думаю, что 99% вменяемых людей в этом матче отдали бы победу Синеру, сейчас конечно легко умничать про экспертов, но хотел бы я посмотреть как ты все свои бабки на Джоковича поставил в этом матче. Новак пять раз подряд проиграл Синеру, с 2023 не брал ТБШ, 38 лет ему уже... Здесь всё было против Новака, даже экспертом не нужно быть, что бы отдать предпочтение Синеру.
Браво Новак! Браво Великий!
Чту заслуги Кафельникова. При этом не высоко ценю его "мнения". Большой минус для меня еще то, что он хейтер Медведева.
Если ещё и Алькараса надерёт, будет достоин памятника!
Ответ La Gushka
Если ещё и Алькараса надерёт, будет достоин памятника!
Возле стадиона в Мельбурне было бы логично
Весели се српски роде!
