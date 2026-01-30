Дель Потро о том, что предсказал выход Алькараса и Джоковича в финал Australian Open: «Я кое-что знал 😂💙»
Дель Потро предсказал выход Алькараса и Джоковича в финал Australian Open.
Хуан Мартин дель Потро отреагировал на то, что заранее спрогнозировал финалистов мужского Australian Open.
Сегодня утром он твитнул: «Я бы хотел, чтобы в финале Australian Open встретились мои друзья – Ноле [Новак Джокович] и Карлитос [Карлос Алькарас]».
После полуфиналов аргентинец написал: «Спасибо вам огромное, друзья! Я вас очень люблю!!! (Я кое-что знал) 😂💙».
Джокович! Выбил! Синнера! С Australian Open! Какое величие
Джокович и сам не ожидал, что обыграет Синнера. Его эмоции после победы – подтверждение
Безумие в 1/2 Australian Open: сопли, судороги, 5 часов жесткой борьбы – и победа Алькараса над Зверевым
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @delpotrojuan
Вот вселенная их и услышала