Дель Потро о том, что предсказал выход Алькараса и Джоковича в финал Australian Open: «Я кое-что знал 😂💙»

Дель Потро предсказал выход Алькараса и Джоковича в финал Australian Open.

Хуан Мартин дель Потро отреагировал на то, что заранее спрогнозировал финалистов мужского Australian Open .

Сегодня утром он твитнул : «Я бы хотел, чтобы в финале Australian Open встретились мои друзья – Ноле [Новак Джокович ] и Карлитос [Карлос Алькарас ]».

После полуфиналов аргентинец написал: «Спасибо вам огромное, друзья! Я вас очень люблю!!! (Я кое-что знал) 😂💙».

Джокович! Выбил! Синнера! С Australian Open! Какое величие

Джокович и сам не ожидал, что обыграет Синнера. Его эмоции после победы – подтверждение

Безумие в 1/2 Australian Open: сопли, судороги, 5 часов жесткой борьбы – и победа Алькараса над Зверевым