  • Дель Потро о том, что предсказал выход Алькараса и Джоковича в финал Australian Open: «Я кое-что знал 😂💙»
Дель Потро предсказал выход Алькараса и Джоковича в финал Australian Open.

Хуан Мартин дель Потро отреагировал на то, что заранее спрогнозировал финалистов мужского Australian Open.

Сегодня утром он твитнул: «Я бы хотел, чтобы в финале Australian Open встретились мои друзья – Ноле [Новак Джокович] и Карлитос [Карлос Алькарас]».

После полуфиналов аргентинец написал: «Спасибо вам огромное, друзья! Я вас очень люблю!!! (Я кое-что знал) 😂💙». 

Джокович! Выбил! Синнера! С Australian Open! Какое величие

Джокович и сам не ожидал, что обыграет Синнера. Его эмоции после победы – подтверждение

Безумие в 1/2 Australian Open: сопли, судороги, 5 часов жесткой борьбы – и победа Алькараса над Зверевым

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @delpotrojuan
Дааа , есть же момент величия 🔥🔥🔥
Очень интересно что оба финалиста играли в зелёной футболке
Ответ Кефтеме
Очень интересно что оба финалиста играли в зелёной футболке
На кортах зелёного континента играли в зелёных футболках и за премиальные в зелёных .

Вот вселенная их и услышала
Ответ Ллб
На кортах зелёного континента играли в зелёных футболках и за премиальные в зелёных . Вот вселенная их и услышала
Синнеру тоже надо было зелёную надеть , а то ходит в футболке цвета говна)
ХМДП хорош.
Потро рубит. большой добрый чел..
Да-да, после победы Новака тоже подумала о ДельПо :)
Молодец Дель Потро, все верно!
Возможно мы увидим повторение того, что было на Олимпиаде)
