Синнер о том, удивил ли его Джокович: «Меня невозможно удивить его уровнем – он величайший игрок на протяжении многих лет»
Янник Синнер высказался о поражении от Новака Джоковича в полуфинале Australian Open – 6:3, 3:6, 6:4, 4:6, 4:6.
Итальянец впервые за шесть матчей проиграл 38-летнему сербу.
– Удивил ли вас сегодня уровень Новака?
– Он выиграл 24 турнира «Большого шлема».
Мы хорошо друг друга знаем и понимаем, как каждый из нас играет. Меня невозможно удивить его уровнем – он величайший игрок на протяжении многих лет.
Да, он сейчас играет меньше турниров из-за возраста, но мы все знаем, насколько важны «Шлемы» – для него, для меня, для Карлоса, для всех.
В таких матчах появляется особая дополнительная мотивация, и сегодня он показал великолепный теннис. Я постараюсь вынести уроки из этого матча – понять, что могу улучшить.
– Чем он сегодня отличался от себя в предыдущих матчах на этом турнире?
– Каждый матч – это отдельная история.
Невозможно сравнивать одну игру с другой: где-то все складывается так, в другой раз – иначе. Так что сравнивать бессмысленно.
– В пятом сете у вас было восемь брейк-пойнтов. Было ли в них что-то общее или каждый момент был уникальным?
– Не хочу разбирать все восемь по отдельности.
В большинстве случаев он очень хорошо подавал – это тоже нужно признать. Где-то я доминировал в разменах, но ошибался. Такое случается – так устроен теннис.
Но в целом он сегодня отлично подавал и заслужил большое уважение за то, как сыграл.
– Как вы себя чувствуете физически?
– Все нормально. Чувствую себя хорошо.
– За весь матч вы выиграли больше очков, чем Новак. Было ли ощущение, что вы контролируете игру, или все решилось в ключевых эпизодах?
– В концовке я держал свои подачи чуть легче, а у него были серьезные трудности – много брейк-пойнтов.
Я понимал, что по общему количеству очков у меня преимущество, но в итоге это не имеет значения. Важен только счет, – сказал Синнер на пресс-конференции.
Каждый раз поражаюсь, и вот снова. Не было еще таких монстров, не скоро будут еще. Ну как еще объяснить- 8 бп отыграно в 5 сете. Единственный реализован. Под 39 лет, с человеком который просто доминировал этот турнир после него почти 3 года. Я не знаю, как можно такую страсть к игре испытывать когда ты в ней больше 20 лет на проф уровне. А вообще ну всю сознательную жизнь так-то.
АО задолжал титул Новаку за 2022. Надеюсь вернет сейчас.