  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Синнер о том, удивил ли его Джокович: «Меня невозможно удивить его уровнем – он величайший игрок на протяжении многих лет»
26

Синнер о том, удивил ли его Джокович: «Меня невозможно удивить его уровнем – он величайший игрок на протяжении многих лет»

Синнер ответил, удивил ли его Джокович в полуфинале Australian Open.

Янник Синнер высказался о поражении от Новака Джоковича в полуфинале Australian Open – 6:3, 3:6, 6:4, 4:6, 4:6.

Итальянец впервые за шесть матчей проиграл 38-летнему сербу.

– Удивил ли вас сегодня уровень Новака?

– Он выиграл 24 турнира «Большого шлема».

Мы хорошо друг друга знаем и понимаем, как каждый из нас играет. Меня невозможно удивить его уровнем – он величайший игрок на протяжении многих лет.

Да, он сейчас играет меньше турниров из-за возраста, но мы все знаем, насколько важны «Шлемы» – для него, для меня, для Карлоса, для всех.

В таких матчах появляется особая дополнительная мотивация, и сегодня он показал великолепный теннис. Я постараюсь вынести уроки из этого матча – понять, что могу улучшить.

– Чем он сегодня отличался от себя в предыдущих матчах на этом турнире?

– Каждый матч – это отдельная история.

Невозможно сравнивать одну игру с другой: где-то все складывается так, в другой раз – иначе. Так что сравнивать бессмысленно.

– В пятом сете у вас было восемь брейк-пойнтов. Было ли в них что-то общее или каждый момент был уникальным?

– Не хочу разбирать все восемь по отдельности.

В большинстве случаев он очень хорошо подавал – это тоже нужно признать. Где-то я доминировал в разменах, но ошибался. Такое случается – так устроен теннис.

Но в целом он сегодня отлично подавал и заслужил большое уважение за то, как сыграл.

– Как вы себя чувствуете физически?

– Все нормально. Чувствую себя хорошо.

– За весь матч вы выиграли больше очков, чем Новак. Было ли ощущение, что вы контролируете игру, или все решилось в ключевых эпизодах?

– В концовке я держал свои подачи чуть легче, а у него были серьезные трудности – много брейк-пойнтов.

Я понимал, что по общему количеству очков у меня преимущество, но в итоге это не имеет значения. Важен только счет, – сказал Синнер на пресс-конференции.

Джокович! Выбил! Синнера! С Australian Open! Какое величие

Джокович и сам не ожидал, что обыграет Синнера. Его эмоции после победы – подтверждение

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
logoAustralian Open
logoНовак Джокович
logoЯнник Синнер
logoATP
26 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Всегда не любил Новака, потому что он раз за разом обыгрывал Роджера, но сегодня хлопал стоя 4 и 5 сет. Лучший матч с финала олимпиады. Величайший. Хоть и за Карлоса, но надеюсь, что у Джока остались силенки и подарит нам суперфинал, а не банальные 0-3.
"Мы хорошо друг друга знаем..." Нет, бро, это он тебя хорошо знает, потому что когда ты родился, он уже начинал свой путь Великого 💪
Ответ Arche
"Мы хорошо друг друга знаем..." Нет, бро, это он тебя хорошо знает, потому что когда ты родился, он уже начинал свой путь Великого 💪
Один из самых недооценённых каментов )) смеялся )
Югослав абсолютно лучший всех времен!!! Браво братушка!!
Вот не надо пи#######. Рыжая морда просто упивалась собственным величием, когда выигрывал. Противно и больно было смотреть
только с помощью клестобола сеня выиграл все свои матчи с джокером, но таким лей в глаза..
Синнер вроде имел уверенность бешенную, но в пятом сете похоже поймал флэш-бэки своей ментальной несосостоятельности
А вот впечатление сложилось, что именно недооценил допингист Величайшего, думал будет очередная легкая прогулка в три сета.... Теперь конечно отнекивается, как дед старый, что его удивить нельзя, насмешил :))))
Насколько ментально Император силен….
Каждый раз поражаюсь, и вот снова. Не было еще таких монстров, не скоро будут еще. Ну как еще объяснить- 8 бп отыграно в 5 сете. Единственный реализован. Под 39 лет, с человеком который просто доминировал этот турнир после него почти 3 года. Я не знаю, как можно такую страсть к игре испытывать когда ты в ней больше 20 лет на проф уровне. А вообще ну всю сознательную жизнь так-то.
АО задолжал титул Новаку за 2022. Надеюсь вернет сейчас.
Ответ VL80
Насколько ментально Император силен…. Каждый раз поражаюсь, и вот снова. Не было еще таких монстров, не скоро будут еще. Ну как еще объяснить- 8 бп отыграно в 5 сете. Единственный реализован. Под 39 лет, с человеком который просто доминировал этот турнир после него почти 3 года. Я не знаю, как можно такую страсть к игре испытывать когда ты в ней больше 20 лет на проф уровне. А вообще ну всю сознательную жизнь так-то. АО задолжал титул Новаку за 2022. Надеюсь вернет сейчас.
Страсть — отличное слово. Мне запомнилось, как MJ на панихиде Кобе несколько раз упомянул, что у того была страсть. Видимо, без страсти в спорте можно быть только очень хорошим игроком. Но невозможно стать великим.
Новак величайший спортсмен - легенда мирового тенниса!
Неприятный этот киборг макаронный. Ещё и после Шумахера надевает шкуру на шкурку.)
Ответ IIp0JI3Tap1aT
Неприятный этот киборг макаронный. Ещё и после Шумахера надевает шкуру на шкурку.)
Он скорее австриец чем итальянец. Эмоций нет характер нордический... Не женат😁
Ответ IIp0JI3Tap1aT
Неприятный этот киборг макаронный. Ещё и после Шумахера надевает шкуру на шкурку.)
Чё там с Шумахером не понял, объясни
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Синнер о поражении от Джоковича в полуфинале Australian Open: «Матч получился как американские горки – все постоянно менялось»
30 января, 15:51
Джокович после победы над Синнером: «Он выиграл у меня последние пять матчей. У сетки я сказал: «Спасибо, что дал выиграть хоть матч»
30 января, 14:49
Прервалась 19-матчевая серия побед Синнера на Australian Open
30 января, 14:42
Джокович 38-й раз вышел в финал «Большого шлема» и обновил свой же рекорд
30 января, 14:32
Рекомендуем
Главные новости
Абу-Даби (WTA). Александрова встретится с Ястремской, Бенчич – с Картал, Остапенко – с Бейлек, Самсонова вышла в 1/4 финала, Наварро выбыла
вчера, 21:14
Клуж-Напока (WTA). Захарова сыграет с Потаповой, Радукану – с Юван, Хвалинска – с Данилович, Юэ Юань вышла в 1/4 финала
вчера, 21:12
Острава (WTA). Болтер поборется с Голубич, Шрамкова – с Фрухвиртовой, Макнелли, Волынец вышли в 1/4 финала, Аванесян выбыла
вчера, 21:09
Алькарас выложил подборку фото из Австралии
вчера, 21:03Фото
Фис провел и выиграл первый матч за полгода
вчера, 20:30
Монпелье (ATP). Бланше играет с Вавассори, Фис, Эмбер, Каррено-Буста вышли во 2-й круг, Хуркач выбыл
вчера, 20:17Live
Киз о том, что ей пришлось съесть пирог с яблоками и сыром из-за проигранного спора на AO: «Это было хуже, чем я думала. Выглядело как рвота»
вчера, 19:39
Хачанов получил баскетбольную майку от Дёмина
вчера, 18:26Фото
Клуж-Напока (WTA). Машарова, Снигур, Ван Синьюй, Потапова, Захарова вышли во 2-й круг, Стефанини выбыла
вчера, 18:08
Бенчич об упоминаниях того, что теннисистки вернулись после родов: «На корте без разницы, что ты мама – все равно надо показывать результат»
вчера, 17:40
Ко всем новостям
Последние новости
Рублев, Смолов и Нурмагомедов сыграли в футбол
вчера, 19:54Фото
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Агенты Педро и Джон Джона продвигают трансфер Клейтона в «Зенит». «Риу Аве» хочет 20 млн евро за форварда, интересовавшего петербуржцев еще в прошлом сезоне (Legalbet)
15 января, 08:44
Хавбек «Пари НН» и брат Калинской: «Думаю, Аня не будет менять спортивное гражданство. Она любит Россию и хочет жить здесь после завершения карьеры»
13 января, 10:05
Роналдо, Кака и Крауч пришли на «Битву полов» между Соболенко и Кириосом в Дубае
28 декабря 2025, 17:00Фото
Синнер встретился с Баджо в Дубае
25 декабря 2025, 07:50Фото
Циципас посетил матч баскетбольного «Дубая»
24 декабря 2025, 15:52Фото
В Елабуге прошел первый детский новогодний турнир Надежды Петровой
23 декабря 2025, 07:57Фото
Тюкавин выложил фото с Синнером: «Мы, динамовцы, люди простые – никогда не отказываем фанатам в фотографии 😁🤪»
19 декабря 2025, 14:16Фото
Бублик пришел на матч баскетбольного «Зенита» в Санкт-Петербурге
13 декабря 2025, 10:43
Рекомендуем