Синнер о том, удивил ли его Джокович: «Меня невозможно удивить его уровнем – он величайший игрок на протяжении многих лет»

Синнер ответил, удивил ли его Джокович в полуфинале Australian Open.

Янник Синнер высказался о поражении от Новака Джоковича в полуфинале Australian Open – 6:3, 3:6, 6:4, 4:6, 4:6.

Итальянец впервые за шесть матчей проиграл 38-летнему сербу.

– Удивил ли вас сегодня уровень Новака?

– Он выиграл 24 турнира «Большого шлема».

Мы хорошо друг друга знаем и понимаем, как каждый из нас играет. Меня невозможно удивить его уровнем – он величайший игрок на протяжении многих лет.

Да, он сейчас играет меньше турниров из-за возраста, но мы все знаем, насколько важны «Шлемы» – для него, для меня, для Карлоса , для всех.

В таких матчах появляется особая дополнительная мотивация, и сегодня он показал великолепный теннис. Я постараюсь вынести уроки из этого матча – понять, что могу улучшить.

– Чем он сегодня отличался от себя в предыдущих матчах на этом турнире?

– Каждый матч – это отдельная история.

Невозможно сравнивать одну игру с другой: где-то все складывается так, в другой раз – иначе. Так что сравнивать бессмысленно.

– В пятом сете у вас было восемь брейк-пойнтов. Было ли в них что-то общее или каждый момент был уникальным?

– Не хочу разбирать все восемь по отдельности.

В большинстве случаев он очень хорошо подавал – это тоже нужно признать. Где-то я доминировал в разменах, но ошибался. Такое случается – так устроен теннис.

Но в целом он сегодня отлично подавал и заслужил большое уважение за то, как сыграл.

– Как вы себя чувствуете физически?

– Все нормально. Чувствую себя хорошо.

– За весь матч вы выиграли больше очков, чем Новак. Было ли ощущение, что вы контролируете игру, или все решилось в ключевых эпизодах?

– В концовке я держал свои подачи чуть легче, а у него были серьезные трудности – много брейк-пойнтов.

Я понимал, что по общему количеству очков у меня преимущество, но в итоге это не имеет значения. Важен только счет, – сказал Синнер на пресс-конференции.

