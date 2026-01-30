Синнер о поражении от Джоковича в полуфинале Australian Open: «Матч получился как американские горки – все постоянно менялось»

Синнер о поражении от Джоковича: матч получился как американские горки.

Янник Синнер прокомментировал поражение от Новака Джоковича в полуфинале Australian Open – 6:3, 3:6, 6:4, 4:6, 4:6.

Прервалась его 19-матчевая серия побед в Мельбурне.

– Янник, отличный бой. Насколько болезненным получилось это поражение?

– Очень болезненным. Этот турнир «Большого шлема» был для меня крайне важен – с учетом всего фона вокруг.

Мы оба сыграли на очень высоком уровне. У меня было много возможностей, но я не сумел ими воспользоваться – и это определило исход. Конечно, это очень больно.

– В какой момент показалось, что игра начинает уходить из-под контроля и Новак перехватывает инициативу?

– Честно говоря, не было одного конкретного момента.

Свои шансы у меня были – особенно в пятом сете, где я имел много брейк-пойнтов, но их не реализовал. Он в эти моменты играл очень здорово, выполнял отличные удары.

Иногда все решают какие-то небольшие детали. Сегодня они сложились не в мою пользу – таков теннис.

Первый сет, кстати, мы оба провели на очень высоком уровне. В целом матч получился как американские горки – все постоянно менялось, – сказал Синнер на пресс-конференции.

Джокович! Выбил! Синнера! С Australian Open! Какое величие