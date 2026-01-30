  • Спортс
Синнер о поражении от Джоковича в полуфинале Australian Open: «Матч получился как американские горки – все постоянно менялось»

Синнер о поражении от Джоковича: матч получился как американские горки.

Янник Синнер прокомментировал поражение от Новака Джоковича в полуфинале Australian Open – 6:3, 3:6, 6:4, 4:6, 4:6.

Прервалась его 19-матчевая серия побед в Мельбурне.

– Янник, отличный бой. Насколько болезненным получилось это поражение?

– Очень болезненным. Этот турнир «Большого шлема» был для меня крайне важен – с учетом всего фона вокруг.

Мы оба сыграли на очень высоком уровне. У меня было много возможностей, но я не сумел ими воспользоваться – и это определило исход. Конечно, это очень больно.

– В какой момент показалось, что игра начинает уходить из-под контроля и Новак перехватывает инициативу?

– Честно говоря, не было одного конкретного момента.

Свои шансы у меня были – особенно в пятом сете, где я имел много брейк-пойнтов, но их не реализовал. Он в эти моменты играл очень здорово, выполнял отличные удары.

Иногда все решают какие-то небольшие детали. Сегодня они сложились не в мою пользу – таков теннис.

Первый сет, кстати, мы оба провели на очень высоком уровне. В целом матч получился как американские горки – все постоянно менялось, – сказал Синнер на пресс-конференции.

Много пятисетовиков проиграл Синнер - 11 раз и только 6 выиграл и то победил не самые важные матчи т.е. в начальных стадиях против не самых сильных соперников. А вот важных матчей проиграл много в пяти сетах.
Проиграл:
Хачанову US20 (1), Шаповалову АО21 (2), Джоковичу Уим22 (3), Алькарасу US22 (4), Циципасу АО23 (5), Альтмайеру РГ23 (6), Звереву US23 (7), Алькарасу РГ24 (8), Медведеву Уим24 (9), Алькарас РГ25 (10), Джокович АО26 (11),
Выиграл:
Эрбер РГ21 (1), Монфис US21 (2), Альтмайер US22 (3), Ивашко US22 (4), Фучович АО23 (5), Медведев АО24 (6)
Для топа слабый показатель.
Ответ N.S.A.8.5
Много пятисетовиков проиграл Синнер - 11 раз и только 6 выиграл и то победил не самые важные матчи т.е. в начальных стадиях против не самых сильных соперников. А вот важных матчей проиграл много в пяти сетах. Проиграл: Хачанову US20 (1), Шаповалову АО21 (2), Джоковичу Уим22 (3), Алькарасу US22 (4), Циципасу АО23 (5), Альтмайеру РГ23 (6), Звереву US23 (7), Алькарасу РГ24 (8), Медведеву Уим24 (9), Алькарас РГ25 (10), Джокович АО26 (11), Выиграл: Эрбер РГ21 (1), Монфис US21 (2), Альтмайер US22 (3), Ивашко US22 (4), Фучович АО23 (5), Медведев АО24 (6) Для топа слабый показатель.
На пик он вышел после юсо 23, там только Карлос, Даня почти пиковый, и вот теперь Новак. Выиграл того же Даню в финале АО24, если для вас это не важный матч, то дальше и говорить не о чем
Ответ Tun
На пик он вышел после юсо 23, там только Карлос, Даня почти пиковый, и вот теперь Новак. Выиграл того же Даню в финале АО24, если для вас это не важный матч, то дальше и говорить не о чем
Там Медведев сам себя подставил
Предыдущие матчи с Новаком Синнер выиграл на темпе, в котором Новак не успевал, а сегодня темп навязал Новак, свой темп. Не суетился и не загонял себя. Чем дольше играли, тем хуже было для Синнера. Если у Синнера начинаются проблемы по игре на с Карлосом, то он просто не знает, что с этим делать. Нет другого плана у роботенка на игру.
Ответ arseny572
Предыдущие матчи с Новаком Синнер выиграл на темпе, в котором Новак не успевал, а сегодня темп навязал Новак, свой темп. Не суетился и не загонял себя. Чем дольше играли, тем хуже было для Синнера. Если у Синнера начинаются проблемы по игре на с Карлосом, то он просто не знает, что с этим делать. Нет другого плана у роботенка на игру.
В 1ом Синнер забивал все как гвозди, а во 2ом смягчил. Почему?усыпил Новак?
Ответ arseny572
Предыдущие матчи с Новаком Синнер выиграл на темпе, в котором Новак не успевал, а сегодня темп навязал Новак, свой темп. Не суетился и не загонял себя. Чем дольше играли, тем хуже было для Синнера. Если у Синнера начинаются проблемы по игре на с Карлосом, то он просто не знает, что с этим делать. Нет другого плана у роботенка на игру.
Удивительно, правда, что у 24летнего парня с 4 бш опыта поменьше, чем у 38летнего мужика с 24бш? Даже и не знаю, как такое могло случиться, позор Яннику!
Да Синнер и не то, чтобы очень плохо играл (ну может похуже своего уровня, но не провалился). А Джока не играл на каком-то прям невероятном для себя (даже нынешнего) уровне (тоже чуть получше, конечно, но не вернул внезапно прайм).

Просто Джока не допустил провалов по ходу матча и держался рядом, а потом забрал вообще почти все решающие моменты на опыте и менталке. Вот и получается, что вроде и один не играл очень уж плохо, и второй не играл как-то совсем невероятно, и разница в уровне игры между ними существует в нынешней форме, а победил все равно Новак
Ответ Consistency
Да Синнер и не то, чтобы очень плохо играл (ну может похуже своего уровня, но не провалился). А Джока не играл на каком-то прям невероятном для себя (даже нынешнего) уровне (тоже чуть получше, конечно, но не вернул внезапно прайм). Просто Джока не допустил провалов по ходу матча и держался рядом, а потом забрал вообще почти все решающие моменты на опыте и менталке. Вот и получается, что вроде и один не играл очень уж плохо, и второй не играл как-то совсем невероятно, и разница в уровне игры между ними существует в нынешней форме, а победил все равно Новак
Синнер играл хуже потому, что Ноле его весь матч гонял, и он играл со шпагатов половину времени. Это абсолютно необычная ситуация для тура, где 90% кисок набрасывают полусвечки на середину корта под форхенд. Вот он и не справился.
Новак выиграл по делу!
Синнер начал играть на своем обычном уровне, достаточно высоком, чтобы обыгрывать топов нынешнего тура, которых метко парой слов обозначил Зверев-старший.
Но он же машина, и как только что-то идет не стандартно, начинает сбоить и проигрывает. Сегодня раздражителем был на удивление быстрый и точный Джокович, который играл в его же стиле без своих обычных хитроумных приемов.
Новак такое уже раз тридцать проходил, а рыжий почти впервые в жизни такое видит))
Синнер по своим игровым качествам прямо эталонный предводитель коллапса: с одной стороны, его средний его уровень стабильно крепок, так что всяких унылищ он выносит круглогодично без сомнений, но когда изредка попадается неплохой соперник и надо запиковать, тут-то он и валится, потому как пика у Яши практически нет, усиливать свою игру выше обычного он не способен. Как видим, и 38-летнего Джоковича оказалось вполне достаточно, чтобы вскрыть низкопиковость Синнера и оставить его с носом - просто нынче никто другой, кроме Карлуши, этого сделать не может, ибо конкурентность аховая.
Ответ Squadala
Синнер по своим игровым качествам прямо эталонный предводитель коллапса: с одной стороны, его средний его уровень стабильно крепок, так что всяких унылищ он выносит круглогодично без сомнений, но когда изредка попадается неплохой соперник и надо запиковать, тут-то он и валится, потому как пика у Яши практически нет, усиливать свою игру выше обычного он не способен. Как видим, и 38-летнего Джоковича оказалось вполне достаточно, чтобы вскрыть низкопиковость Синнера и оставить его с носом - просто нынче никто другой, кроме Карлуши, этого сделать не может, ибо конкурентность аховая.
Он Новака 5 раз подряд закрывал, причём без особых проблем, ну вот 1 раз и 5 проиграл, бывает - тут же вылезли хэйтеры, оказывается Джоковича вполне достаточно, 5 раз подряд было недостаточно, а тут вдруг достаточно)) и пиковость эти 2 года не была низкой, а сейчас вдруг всегда была, а если он потом снова 5 раз закроет, то что тогда, высокопиковость вдруг появится или все же вернётся? А то, как он Карлоса на непрофильной для себя траве и профильной для испанца закрыл, тоже низкопиковость или какое слово подберёте?
Ответ Tun
Он Новака 5 раз подряд закрывал, причём без особых проблем, ну вот 1 раз и 5 проиграл, бывает - тут же вылезли хэйтеры, оказывается Джоковича вполне достаточно, 5 раз подряд было недостаточно, а тут вдруг достаточно)) и пиковость эти 2 года не была низкой, а сейчас вдруг всегда была, а если он потом снова 5 раз закроет, то что тогда, высокопиковость вдруг появится или все же вернётся? А то, как он Карлоса на непрофильной для себя траве и профильной для испанца закрыл, тоже низкопиковость или какое слово подберёте?
Пиковости Синнеру всегда не хватало, только сильно играющих соперников, требующих пиковать, нынче раз-два и обчёлся - по сути, Алькарас и изредка старина Джокович. Собственно, стыдная личка 2-7 с испанцем за последние два сезона - яркое следствие низкопиковости Яши. К счастью для него, Карлос не так стабилен, что позволяет Синнеру брать титулы без встреч с ним, да и в самих матчах Алькарас даёт шансы, как было на РГ - но Синнер сначала проиграл ментально (не реализовав тройной матчбол, дважды допустив ошибку), а потом по пику (когда Алькарас наконец включил максимальный пик в концовке матча и раскатал Янника на тайбрейке). Последние два сета в финале Уимблдона Синнер запиковал здорово, но это - исключение, а не правило.

Собственно, Джокович нынче редко пикует в силу возраста, но когда пикует, то ни Алькарас, ни Синнер ему по-прежнему не страшны. Мы видели это на прошлой Олимпиаде, видели на прошлогоднем АО (где, к сожалению, травма не позволила сербу пободаться дальше), а теперь и на этом. Синнер играл стабильно неплохо, но этого мало против такого соперника, нужно в ключевые моменты пиковать - а с этим у Янника беда, он не любит играть "на все деньги". Джоковичу же опыта в такой игре не занимать, он не боится рискованно пробивать и попадать - результат налицо.
Много бла-бла-бла. В сухом остатке - Синер не готов к этому ТБШ. Далек от своих нормальных кондиций.
допинг не дали принять...вот итог
В конце зачем-то слукавил про первый сет... Как раз у Новака был slow start, играл он по уровню как в матче против Музетти, т.е. посредственно. Но затем резко прибавил во втором.
