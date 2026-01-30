Синнер о поражении от Джоковича в полуфинале Australian Open: «Матч получился как американские горки – все постоянно менялось»
Янник Синнер прокомментировал поражение от Новака Джоковича в полуфинале Australian Open – 6:3, 3:6, 6:4, 4:6, 4:6.
Прервалась его 19-матчевая серия побед в Мельбурне.
– Янник, отличный бой. Насколько болезненным получилось это поражение?
– Очень болезненным. Этот турнир «Большого шлема» был для меня крайне важен – с учетом всего фона вокруг.
Мы оба сыграли на очень высоком уровне. У меня было много возможностей, но я не сумел ими воспользоваться – и это определило исход. Конечно, это очень больно.
– В какой момент показалось, что игра начинает уходить из-под контроля и Новак перехватывает инициативу?
– Честно говоря, не было одного конкретного момента.
Свои шансы у меня были – особенно в пятом сете, где я имел много брейк-пойнтов, но их не реализовал. Он в эти моменты играл очень здорово, выполнял отличные удары.
Иногда все решают какие-то небольшие детали. Сегодня они сложились не в мою пользу – таков теннис.
Первый сет, кстати, мы оба провели на очень высоком уровне. В целом матч получился как американские горки – все постоянно менялось, – сказал Синнер на пресс-конференции.
Проиграл:
Хачанову US20 (1), Шаповалову АО21 (2), Джоковичу Уим22 (3), Алькарасу US22 (4), Циципасу АО23 (5), Альтмайеру РГ23 (6), Звереву US23 (7), Алькарасу РГ24 (8), Медведеву Уим24 (9), Алькарас РГ25 (10), Джокович АО26 (11),
Выиграл:
Эрбер РГ21 (1), Монфис US21 (2), Альтмайер US22 (3), Ивашко US22 (4), Фучович АО23 (5), Медведев АО24 (6)
Для топа слабый показатель.
Просто Джока не допустил провалов по ходу матча и держался рядом, а потом забрал вообще почти все решающие моменты на опыте и менталке. Вот и получается, что вроде и один не играл очень уж плохо, и второй не играл как-то совсем невероятно, и разница в уровне игры между ними существует в нынешней форме, а победил все равно Новак
Но он же машина, и как только что-то идет не стандартно, начинает сбоить и проигрывает. Сегодня раздражителем был на удивление быстрый и точный Джокович, который играл в его же стиле без своих обычных хитроумных приемов.
Собственно, Джокович нынче редко пикует в силу возраста, но когда пикует, то ни Алькарас, ни Синнер ему по-прежнему не страшны. Мы видели это на прошлой Олимпиаде, видели на прошлогоднем АО (где, к сожалению, травма не позволила сербу пободаться дальше), а теперь и на этом. Синнер играл стабильно неплохо, но этого мало против такого соперника, нужно в ключевые моменты пиковать - а с этим у Янника беда, он не любит играть "на все деньги". Джоковичу же опыта в такой игре не занимать, он не боится рискованно пробивать и попадать - результат налицо.