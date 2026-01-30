Джокович – самый возрастной финалист Australian Open в истории Открытой эры

Новак Джокович обыграл Янника Синнера (3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4) и 11-й раз в карьере вышел в финал Australian Open .

В 38 лет и 241 день Джокович стал самым возрастным в Открытой эре финалистом мужского Australian Open. Он побил рекорд Кена Роузуолла , который в 1972-м дошел до финала в 37 лет и 54 дня.

Кроме того, серб одержал 20-ю победу над игроком топ-10 на одном турнире «Большого шлема». Это рекорд тура, который он теперь делит с Рафаэлем Надалем . Испанец выиграл столько матчей у десятки на «Ролан Гаррос ».

Джокович! Выбил! Синнера! С Australian Open! Какое величие