29

Джокович – самый возрастной финалист Australian Open в истории Открытой эры

Новак Джокович обыграл Янника Синнера (3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4) и 11-й раз в карьере вышел в финал Australian Open.

В 38 лет и 241 день Джокович стал самым возрастным в Открытой эре финалистом мужского Australian Open. Он побил рекорд Кена Роузуолла, который в 1972-м дошел до финала в 37 лет и 54 дня.

Кроме того, серб одержал 20-ю победу над игроком топ-10 на одном турнире «Большого шлема». Это рекорд тура, который он теперь делит с Рафаэлем Надалем. Испанец выиграл столько матчей у десятки на «Ролан Гаррос».

Джокович! Выбил! Синнера! С Australian Open! Какое величие

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
Я просто могу сказать, что я очень рад, что мы это видим. Это величайший спортсмен в истории спорта. Ни Месси, ни Леброн., ни Кросби - никто и никогда не был среди трёх безусловно лучших в мире в течение почти 20 лет. Такого не было никогда и никогда не будет. Мы это видели!
Ответ Алексaндр Молодкин
Вставлю свои пять копеек, есть еще один такой товарищ, зовут Алексом Овечкиным :)
Ответ Алексaндр Молодкин
Думаю, хорошие шансы есть у Магнуса. Он супертоп с 20, сейчас ему 35 - думаю, ему вполне по силам держать уровень минимум до 40.
Ниткин, умоляю, не выкатывай статью про деда до вечера воскресенья!!!!!
Ответ Усы НадеждыГеннадиевны
Ниткин, умоляю, не выкатывай статью про деда до вечера воскресенья!!!!!
Поздно
Новак, что Вы будите пить сегодня? - Морковный фреш, будь любезны!
Это, возможно, заявка на вечный рекорд. Шлемов тот же Алькарас теоретически может выиграть и больше, а вот такие долголетие + мотивация могут оказаться неповторимыми
Император!!
Женский и мужской финалы это страшный сон гнустермана , не знаю даже , как бы маленький руки на себя не наложил
Джокович- самый величайший финалист в истории AO!
Мустерман истерит)
Ответ Михаил Цветков
Мустерман истерит)
Как бы не забухал от расстройства, а если Новак финал возьмёт, может и руки на себя наложить🤞🤡
Ответ dedpihto59
Как бы не забухал от расстройства, а если Новак финал возьмёт, может и руки на себя наложить🤞🤡
Его ещё бомбит от итога 1/4 Джок - Муза) Где вместо халявы Грешник получил сегодняшний результат)
Браво Новак- один из легенд в большом теннисе! Ждём победы в финале !
Действительно это величайшее достижение, которое в обратимом будущем будет маяком и мотивацией, для всех спортсменов!
Рекомендуем