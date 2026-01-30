Джокович – самый возрастной финалист Australian Open в истории Открытой эры
Новак Джокович обыграл Янника Синнера (3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4) и 11-й раз в карьере вышел в финал Australian Open.
В 38 лет и 241 день Джокович стал самым возрастным в Открытой эре финалистом мужского Australian Open. Он побил рекорд Кена Роузуолла, который в 1972-м дошел до финала в 37 лет и 54 дня.
Кроме того, серб одержал 20-ю победу над игроком топ-10 на одном турнире «Большого шлема». Это рекорд тура, который он теперь делит с Рафаэлем Надалем. Испанец выиграл столько матчей у десятки на «Ролан Гаррос».
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
Я просто могу сказать, что я очень рад, что мы это видим. Это величайший спортсмен в истории спорта. Ни Месси, ни Леброн., ни Кросби - никто и никогда не был среди трёх безусловно лучших в мире в течение почти 20 лет. Такого не было никогда и никогда не будет. Мы это видели!
Вставлю свои пять копеек, есть еще один такой товарищ, зовут Алексом Овечкиным :)
Думаю, хорошие шансы есть у Магнуса. Он супертоп с 20, сейчас ему 35 - думаю, ему вполне по силам держать уровень минимум до 40.
Ниткин, умоляю, не выкатывай статью про деда до вечера воскресенья!!!!!
Поздно
Новак, что Вы будите пить сегодня? - Морковный фреш, будь любезны!
Это, возможно, заявка на вечный рекорд. Шлемов тот же Алькарас теоретически может выиграть и больше, а вот такие долголетие + мотивация могут оказаться неповторимыми
Император!!
Женский и мужской финалы это страшный сон гнустермана , не знаю даже , как бы маленький руки на себя не наложил
Джокович- самый величайший финалист в истории AO!
Мустерман истерит)
Как бы не забухал от расстройства, а если Новак финал возьмёт, может и руки на себя наложить🤞🤡
Его ещё бомбит от итога 1/4 Джок - Муза) Где вместо халявы Грешник получил сегодняшний результат)
Браво Новак- один из легенд в большом теннисе! Ждём победы в финале !
Действительно это величайшее достижение, которое в обратимом будущем будет маяком и мотивацией, для всех спортсменов!
