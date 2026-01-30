Новак Джокович: «У меня ощущение, что я уже выиграл 25-й «Большой шлем»
38-летний Новак Джокович рассказал, смотрел ли первый полуфинал Australian Open между Карлосом Алькарасом и Александром Зверевым.
Матч продолжался 5 часов 27 минут и стал самым длинным полуфиналом в истории Australian Open. Кроме того, эта встреча стала самой продолжительной в Мельбурне в этом сезоне.
«Да, я смотрел. Мне очень хотелось выйти на корт. Какой невероятный матч – мы стремились повторить это качество и уровень.
Думаю, болельщики не зря заплатили за билеты. Хочу 10% от продаж билетов. Крэйг [Тайли, директор турнира], 10%. Никаких споров.
После матча я видел Карлоса, и он извинился за длинный матч. Я ответил, что я старый и мне нужно спать. Рад, что увижусь с ним послезавтра».
Также серб ответил, что для него будет значить 25-я победа на «Большом шлеме».
«У меня ощущение, что я уже выиграл.
Знаю, что меня ждет борьба с первой ракеткой мира. Надеюсь, мне хватит сил, чтобы быть с ним наравне. Вот такое у меня желание.
И пусть Господь определит победителя», – сказал Джокович в интервью на корте с Джимом Курье.
P.s Испанец уже проиграл Новаку на ОИ, может проиграть и на любимом для Новака турнире)
P.p.s Справедливости ради, Алькарас свою игру улучшил, мотивация запредельная будет, но Новак своей "аурой" победителя и не таких "давил". Если испанец сможет выиграть этот АО- это заявка на величие, так куются большие победы в спорте.
Реально, скоро закончит Овечкин. Скоро закончат Роналду и Месси. Скоро закончит Леброн. И скоро закончит Новак, наверное, один из тех глыб, наравне с Надалем и Федерером.. Пусть, возможно, нынешнее поколение где-то техничнее, где-то хитрее, где-то фармакологичнее, но пока ощущения масштабности новые персоны не вызывают - ни Синнер, ни Алькарас, несмотря на все заслуги и титулы..
Поэтому удачи Новаку в финале, она ему в финале пригодится ещё больше, чем с итальянцем. Величайший дядька, даже если в финале будет три раза по 0:6 :)
Айде, Ноле!