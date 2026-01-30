64

Новак Джокович: «У меня ощущение, что я уже выиграл 25-й «Большой шлем»

Джокович: у меня ощущение, что я уже выиграл 25-й ТБШ.

38-летний Новак Джокович рассказал, смотрел ли первый полуфинал Australian Open между Карлосом Алькарасом и Александром Зверевым.

Матч продолжался 5 часов 27 минут и стал самым длинным полуфиналом в истории Australian Open. Кроме того, эта встреча стала самой продолжительной в Мельбурне в этом сезоне.

«Да, я смотрел. Мне очень хотелось выйти на корт. Какой невероятный матч – мы стремились повторить это качество и уровень.

Думаю, болельщики не зря заплатили за билеты. Хочу 10% от продаж билетов. Крэйг [Тайли, директор турнира], 10%. Никаких споров.

После матча я видел Карлоса, и он извинился за длинный матч. Я ответил, что я старый и мне нужно спать. Рад, что увижусь с ним послезавтра».

Также серб ответил, что для него будет значить 25-я победа на «Большом шлеме».

«У меня ощущение, что я уже выиграл.

Знаю, что меня ждет борьба с первой ракеткой мира. Надеюсь, мне хватит сил, чтобы быть с ним наравне. Вот такое у меня желание.

И пусть Господь определит победителя», – сказал Джокович в интервью на корте с Джимом Курье.

Джокович! Выбил! Синнера! С Australian Open! Какое величие

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
64 комментария
Даже если Джока сольет с тремя баранками, это вообще ничего не изменит. Человек в 39 лет играя в этом году даже хуже, чем в прошлом и чуть не отлетев от Музетти, чисто на менталке закрыл и морально уничтожил нового типа доминатора на его любимом покрытии и турнире. О каком вообще Синнере во времена БИГ-3 можно говорить, по уровню тенниса он был бы в лучшем случае Маррей, а по менталке его бы биги могли вообще сломать и выплюнуть как десятки чуваков поколения 80-х и 90-х
Так и есть. Слабое поколение)
P.s Испанец уже проиграл Новаку на ОИ, может проиграть и на любимом для Новака турнире)
P.p.s Справедливости ради, Алькарас свою игру улучшил, мотивация запредельная будет, но Новак своей "аурой" победителя и не таких "давил". Если испанец сможет выиграть этот АО- это заявка на величие, так куются большие победы в спорте.
Это точно, хоть он и не берет шлемы уже, но с каждым турниром однозначно закрепляет свое величие
Меня большего всего удивляло то, что ему постоянно задавали вопросы про завершение карьеры, когда он постоянно появлялся в пф шлемов, вот щас даже в финал вышел, надеюсь эти вопросы прекратятся !!!
Ну у него уже солидный возраст и еще более солидные достижения, он в любой момент может сказать, что наигрался и хочет тратить время на что-то другое. Джок - великий, но как и все невечный. Но надеюсь еще щёлкнет по носу некстванам
Новаче, надо еще одно чудо!
Давай Новак. Когда еще такой шанс будет? Цепляться, терпеть и может удача улыбнется еще раз
После ухода Надаля я наблюдаю за Алькарасом. Но хочется что бы Новак взял юбилейный шлем да ещё и в Австралии. Он это заслужил.
Блин, вот даже мне, человеку, бесконечно далекому от тенниса (я, например, практически забывал дышать, когда смотрел величайший полуфинал Марата и Роджера), грустно осознавать, что Новак рано или поздно завершит карьеру.

Реально, скоро закончит Овечкин. Скоро закончат Роналду и Месси. Скоро закончит Леброн. И скоро закончит Новак, наверное, один из тех глыб, наравне с Надалем и Федерером.. Пусть, возможно, нынешнее поколение где-то техничнее, где-то хитрее, где-то фармакологичнее, но пока ощущения масштабности новые персоны не вызывают - ни Синнер, ни Алькарас, несмотря на все заслуги и титулы..

Поэтому удачи Новаку в финале, она ему в финале пригодится ещё больше, чем с итальянцем. Величайший дядька, даже если в финале будет три раза по 0:6 :)
Карри и Дюрант еще
Рон и Месси уже давно закончили....
Вся Австралия в воскресенье за Ноле!
Им Алькарас где-то дорогу перешёл?
Комментарий скрыт
Музетти, конечно, своим снятием с турнира с 2:0 выпустил Кракена. То ли ещё будет XD
Айде, Ноле!
Я лучше буду просто ждать красивого тенниса. Чтобы не сглазить.
Победи в воскресенье
Amen!
Рекомендуем