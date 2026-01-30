Новак Джокович: «У меня ощущение, что я уже выиграл 25-й «Большой шлем»

Джокович: у меня ощущение, что я уже выиграл 25-й ТБШ.

38-летний Новак Джокович рассказал, смотрел ли первый полуфинал Australian Open между Карлосом Алькарасом и Александром Зверевым .

Матч продолжался 5 часов 27 минут и стал самым длинным полуфиналом в истории Australian Open. Кроме того, эта встреча стала самой продолжительной в Мельбурне в этом сезоне.

«Да, я смотрел. Мне очень хотелось выйти на корт. Какой невероятный матч – мы стремились повторить это качество и уровень.

Думаю, болельщики не зря заплатили за билеты. Хочу 10% от продаж билетов. Крэйг [Тайли, директор турнира], 10%. Никаких споров.

После матча я видел Карлоса, и он извинился за длинный матч. Я ответил, что я старый и мне нужно спать. Рад, что увижусь с ним послезавтра».

Также серб ответил, что для него будет значить 25-я победа на «Большом шлеме».

«У меня ощущение, что я уже выиграл.

Знаю, что меня ждет борьба с первой ракеткой мира. Надеюсь, мне хватит сил, чтобы быть с ним наравне. Вот такое у меня желание.

И пусть Господь определит победителя», – сказал Джокович в интервью на корте с Джимом Курье .

Джокович! Выбил! Синнера! С Australian Open! Какое величие