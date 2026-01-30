Джокович после победы над Синнером: «Он выиграл у меня последние пять матчей. У сетки я сказал: «Спасибо, что дал выиграть хоть матч»
Новак Джокович поделился эмоциями от победы над Янником Синнером в полуфинале Australian Open – 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4.
Серб 38-й раз в карьере вышел в финал «Большого шлема».
«У меня слов нет. Господи боже. Это что-то нереальное. Мы играли больше четырех часов, сейчас почти 2 утра. Напоминает 2012-й, когда я играл с Рафой в финале. Тогда было почти 6 часов, но уровень интенсивности и качества тенниса был очень высоким.
Я знал, что у меня нет другого шанса на победу. Он выиграл у меня последние пять матчей. И у сетки я сказал: «Спасибо, что дал выиграть хоть матч». Я его очень уважаю, невероятный игрок, который заставляет тебя играть на максимуме – что он сегодня и сделал. Он заслуживает оваций за это выступление.
Очень благодарен всем за поддержку – вы были невероятны. Люблю наши страстные отношения – каждый год что-то новое. И сегодня на матче была одна из лучших атмосфер на моих матчах в Австралии – если не лучшая. Спасибо от всего сердца».
Также Джокович прокомментировал свои слова после US Open, что Синнер и Алькарас на другом уровне и бороться с ними в пяти сетах будет очень сложно.
«Я не ошибся. Я сказал, что будет очень сложно – но не невозможно. И вот.
Да, ты правильно вспомнил мои слова, что они на другом уровне. Мне просто нужно было его найти», – сказал Джокович в интервью на корте с Джимом Курье.
Такой же волевой монстр вырастает
Финал рг25 на уровне сербских 40-15 против Федота
Но ведь не очень часто случается, чтобы в течение 3-4 лет родилось сразу несколько великих теннисистов.
У Федерера, например, среди ровесников только Сафин был сопоставим по таланту, но не до конца реализовал его.
Да и планка задана весьма высокая.
Так что подождем - возможно, кто-то из 17-18-летних сможет составить конкуренцию.
По логике в этом поколении тоже должен быть хотя бы один великий игрок.