  • Джокович после победы над Синнером: «Он выиграл у меня последние пять матчей. У сетки я сказал: «Спасибо, что дал выиграть хоть матч»
83

Джокович после победы над Синнером: «Он выиграл у меня последние пять матчей. У сетки я сказал: «Спасибо, что дал выиграть хоть матч»

Джокович после пятисетовика с Синнером: это что-то нереальное.

Новак Джокович поделился эмоциями от победы над Янником Синнером в полуфинале Australian Open – 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4.

Серб 38-й раз в карьере вышел в финал «Большого шлема».

«У меня слов нет. Господи боже. Это что-то нереальное. Мы играли больше четырех часов, сейчас почти 2 утра. Напоминает 2012-й, когда я играл с Рафой в финале. Тогда было почти 6 часов, но уровень интенсивности и качества тенниса был очень высоким.

Я знал, что у меня нет другого шанса на победу. Он выиграл у меня последние пять матчей. И у сетки я сказал: «Спасибо, что дал выиграть хоть матч». Я его очень уважаю, невероятный игрок, который заставляет тебя играть на максимуме – что он сегодня и сделал. Он заслуживает оваций за это выступление.

Очень благодарен всем за поддержку – вы были невероятны. Люблю наши страстные отношения – каждый год что-то новое. И сегодня на матче была одна из лучших атмосфер на моих матчах в Австралии – если не лучшая. Спасибо от всего сердца».

Также Джокович прокомментировал свои слова после US Open, что Синнер и Алькарас на другом уровне и бороться с ними в пяти сетах будет очень сложно.

«Я не ошибся. Я сказал, что будет очень сложно – но не невозможно. И вот.

Да, ты правильно вспомнил мои слова, что они на другом уровне. Мне просто нужно было его найти», – сказал Джокович в интервью на корте с Джимом Курье.

Джокович! Выбил! Синнера! С Australian Open! Какое величие

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
83 комментария
В детстве на меня производили впечатление киногерои,повзрослев,понял, что сверх люди есть и среди нас) Спасибо Ноле за эти эмоции. И конечно же удачи в финале!
Ответ Десятый номер
В детстве на меня производили впечатление киногерои,повзрослев,понял, что сверх люди есть и среди нас) Спасибо Ноле за эти эмоции. И конечно же удачи в финале!
Комментарий скрыт
Ответ Pavel Makarov
Комментарий скрыт
А Синнер прям напрягался в 1/8 и 1/4? На 3 сета всего лишь больше сыграл, чем Джокович
Не знаю, можно быть болельщиков Федерера или Надаля и продолжать язвить и бросоть колькости в адрес Джоковича, но сегодня им лучше молчать. Просто величайший матч
Ответ Южанин78
Не знаю, можно быть болельщиков Федерера или Надаля и продолжать язвить и бросоть колькости в адрес Джоковича, но сегодня им лучше молчать. Просто величайший матч
Ты про болельщиков не пиликай тут. Я болельщик Надаля и никогда не оскорблял Джоковича. Они все втроём привили мне любовь к теннису.
Ответ Южанин78
Не знаю, можно быть болельщиков Федерера или Надаля и продолжать язвить и бросоть колькости в адрес Джоковича, но сегодня им лучше молчать. Просто величайший матч
Я болельщик Роджера и аплодирую Новаку. Он невероятен. Потрясающий теннис показал. Вообще мнения могут быть разные и необязательно кому-то из-за этого нужно молчать
Вот честно, слеза навернулась когда Джок выиграл , спасибо за такой матч
А чтобы было если бы Новак был лет на пять моложе. Он бы вноль убрал допингиста
Ответ Кирилл Комаров_1116723863
А чтобы было если бы Новак был лет на пять моложе. Он бы вноль убрал допингиста
Просто вспомним 23 год. 4 финала тбш, 3 титула тбш. На итоговом убрал сперва Карася, после Синнера.
спасибо, что выиграл для меня кэф 6.57)) никто так в жизни за мой косарик так не боролся))
Ответ pulyalke
спасибо, что выиграл для меня кэф 6.57)) никто так в жизни за мой косарик так не боролся))
Хороший юмор! Оценил.
Ответ pulyalke
спасибо, что выиграл для меня кэф 6.57)) никто так в жизни за мой косарик так не боролся))
А перед игрой он был 10! Жаль, что 100 поставил на Новака а не 1000)))
Если бы не Синкарас, Джока чисто на менталке и опыте брал бы шлемы до 65 лет. Просто лучшая менталка в истории любых видов спорта (это не новость, но очередное невероятное доказательство)
Ответ Consistency
Если бы не Синкарас, Джока чисто на менталке и опыте брал бы шлемы до 65 лет. Просто лучшая менталка в истории любых видов спорта (это не новость, но очередное невероятное доказательство)
Менталка алькараса наступает на пятки)
Такой же волевой монстр вырастает
Финал рг25 на уровне сербских 40-15 против Федота
Новак, Роджер и Рафаэль лучшее что с теннисом могло случиться.
Ответ заблокированному пользователю
Новак, Роджер и Рафаэль лучшее что с теннисом могло случиться.
Нам вообще повезло, мы застали Новака, Рафу и Федю, а так же Месси и Криша, и Овечкина!
Ответ romani477
Нам вообще повезло, мы застали Новака, Рафу и Федю, а так же Месси и Криша, и Овечкина!
Ещё кобе и леброна, кросби и малкина, макдака
браво, старый волк, какая воля, это всегда заслуживает уважения
Красавец, Император!
Всё ждали кто же хоть раз победит Синнера и Алькараса на Шлеме, а это Джокович и оба на АО. Синнера в 2025, а Алькараса в 2024, а молодые не могут.
Ответ N.S.A.8.5
Всё ждали кто же хоть раз победит Синнера и Алькараса на Шлеме, а это Джокович и оба на АО. Синнера в 2025, а Алькараса в 2024, а молодые не могут.
Да это не тот уровень тенниса. Это поколение не такое интересное.
Ответ N.S.A.8.5
Всё ждали кто же хоть раз победит Синнера и Алькараса на Шлеме, а это Джокович и оба на АО. Синнера в 2025, а Алькараса в 2024, а молодые не могут.
Сегодня стало понятно, что у Синнера и Алькараса поколение весьма слабое.
Но ведь не очень часто случается, чтобы в течение 3-4 лет родилось сразу несколько великих теннисистов.
У Федерера, например, среди ровесников только Сафин был сопоставим по таланту, но не до конца реализовал его.
Да и планка задана весьма высокая.
Так что подождем - возможно, кто-то из 17-18-летних сможет составить конкуренцию.
По логике в этом поколении тоже должен быть хотя бы один великий игрок.
