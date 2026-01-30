Джокович после победы над Синнером: «Он выиграл у меня последние пять матчей. У сетки я сказал: «Спасибо, что дал выиграть хоть матч»

Джокович после пятисетовика с Синнером: это что-то нереальное.

Новак Джокович поделился эмоциями от победы над Янником Синнером в полуфинале Australian Open – 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4.

Серб 38-й раз в карьере вышел в финал «Большого шлема».

«У меня слов нет. Господи боже. Это что-то нереальное. Мы играли больше четырех часов, сейчас почти 2 утра. Напоминает 2012-й, когда я играл с Рафой в финале. Тогда было почти 6 часов, но уровень интенсивности и качества тенниса был очень высоким.

Я знал, что у меня нет другого шанса на победу. Он выиграл у меня последние пять матчей. И у сетки я сказал: «Спасибо, что дал выиграть хоть матч». Я его очень уважаю, невероятный игрок, который заставляет тебя играть на максимуме – что он сегодня и сделал. Он заслуживает оваций за это выступление.

Очень благодарен всем за поддержку – вы были невероятны. Люблю наши страстные отношения – каждый год что-то новое. И сегодня на матче была одна из лучших атмосфер на моих матчах в Австралии – если не лучшая. Спасибо от всего сердца».

Также Джокович прокомментировал свои слова после US Open , что Синнер и Алькарас на другом уровне и бороться с ними в пяти сетах будет очень сложно.

«Я не ошибся. Я сказал, что будет очень сложно – но не невозможно. И вот.

Да, ты правильно вспомнил мои слова, что они на другом уровне. Мне просто нужно было его найти», – сказал Джокович в интервью на корте с Джимом Курье .

Джокович! Выбил! Синнера! С Australian Open! Какое величие