Прервалась 19-матчевая серия побед Синнера на Australian Open

Янник Синнер проиграл Новаку Джоковичу в полуфинале Australian Open – 6:3, 3:6, 6:4, 4:6, 4:6.

Серб прервал 20-матчевую серию побед Синнера. Последний раз итальянец проигрывал в третьем круге «Мастерса» в Шанхае.

Кроме того, прервалась 19-матчевая побед Синнера на Australian Open . Он побеждал в Мельбурне в 2024-м и 2025-м.

Джокович! Выбил! Синнера! С Australian Open! Какое величие