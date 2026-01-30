Прервалась 19-матчевая серия побед Синнера на Australian Open
Янник Синнер проиграл Новаку Джоковичу в полуфинале Australian Open – 6:3, 3:6, 6:4, 4:6, 4:6.
Серб прервал 20-матчевую серию побед Синнера. Последний раз итальянец проигрывал в третьем круге «Мастерса» в Шанхае.
Кроме того, прервалась 19-матчевая побед Синнера на Australian Open. Он побеждал в Мельбурне в 2024-м и 2025-м.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
22 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
А ведь менталка Синнера весьма хрупкая. Побеждает только при изначально большом преимуществе.