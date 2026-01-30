22

Прервалась 19-матчевая серия побед Синнера на Australian Open

Янник Синнер проиграл Новаку Джоковичу в полуфинале Australian Open – 6:3, 3:6, 6:4, 4:6, 4:6.

Серб прервал 20-матчевую серию побед Синнера. Последний раз итальянец проигрывал в третьем круге «Мастерса» в Шанхае.

Кроме того, прервалась 19-матчевая побед Синнера на Australian Open. Он побеждал в Мельбурне в 2024-м и 2025-м.

Джокович! Выбил! Синнера! С Australian Open! Какое величие

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
Потому что есть один Король Австралии!
Ответ vitcold
Потому что есть один Король Австралии!
И это Новак Джокович!
И всего то стоило загнать грешника в пятисетовик,а такие матчи он играет плохо
Новак! Остался один шаг!
Ответ Evgen Vynokurov
Новак! Остался один шаг!
Император!!!
Джокович сводил Синнера эталонно в садик!
Поделом допингисту💥‼️
Джок делает все что может. Зверек сегодня сильно подвел конечно )
Серия всяко была нелегитимная.
Ответ Direct free kick
Серия всяко была нелегитимная.
Хорошо подметили! А то забывать народ стал... ;)
Проиграл матч, в которым был лучше по всем статистически показателям. До этого отдал финал "Шлема" с тройного матчбола. 6 побед, 11 поражений в пятисетовиках.

А ведь менталка Синнера весьма хрупкая. Побеждает только при изначально большом преимуществе.
Ответ VaD
Проиграл матч, в которым был лучше по всем статистически показателям. До этого отдал финал "Шлема" с тройного матчбола. 6 побед, 11 поражений в пятисетовиках. А ведь менталка Синнера весьма хрупкая. Побеждает только при изначально большом преимуществе.
Похож чем-то на Роджера. Может обыгрывать кого угодно, но менталки не хватает
Ответ VaD
Проиграл матч, в которым был лучше по всем статистически показателям. До этого отдал финал "Шлема" с тройного матчбола. 6 побед, 11 поражений в пятисетовиках. А ведь менталка Синнера весьма хрупкая. Побеждает только при изначально большом преимуществе.
Так стероиды только физуху подкачивают, менталку за их счёт не поднять, сколько не коли допинг
Удачи, сил, терпения и, конечно же, только победы желаю Джоковичу в предстоящем финале!
Только Великий Император мог остановить его!
