Джокович и Алькарас разыграют титул Australian Open. Серб ведет в личных встречах

Новак Джокович и Карлос Алькарас встретятся в финале Australian Open .

Это будет их деcятый матч, сейчас серб ведет 5:4.

В прошлом году они обменялись победами на турнирах «Большого шлема»: Джокович победил в Австралии, Алькарас – на US Open .

В целом на «Больших шлемах» счет в противостоянии 3:2 в пользу испанца.

На харде Джокович ведет 3:1.

Матч пройдет в воскресенье.