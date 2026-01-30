Джокович и Алькарас разыграют титул Australian Open. Серб ведет в личных встречах
Новак Джокович и Карлос Алькарас встретятся в финале Australian Open.
Это будет их деcятый матч, сейчас серб ведет 5:4.
В прошлом году они обменялись победами на турнирах «Большого шлема»: Джокович победил в Австралии, Алькарас – на US Open.
В целом на «Больших шлемах» счет в противостоянии 3:2 в пользу испанца.
На харде Джокович ведет 3:1.
Матч пройдет в воскресенье.
Но колеблюсь между двумя чувствами.
С одной стороны, после сегодняшнего я в любом случае буду удовлетворён результатами нынешнего АО.
С другой - аппетит приходит во время еды.
Один не проиграл здесь ни одного финала и идёт на 25-й Шлем.
Второй впервые здесь вышел в финал и на пороге карьерного Шлема и в финале надо обыграть того, кто в этих самых финалах здесь не проигрывал. Аж 10 раз.