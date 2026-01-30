80

Джокович и Алькарас разыграют титул Australian Open. Серб ведет в личных встречах

Новак Джокович и Карлос Алькарас встретятся в финале Australian Open.

Это будет их деcятый матч, сейчас серб ведет 5:4. 

В прошлом году они обменялись победами на турнирах «Большого шлема»: Джокович победил в Австралии, Алькарас – на US Open.

В целом на «Больших шлемах» счет в противостоянии 3:2 в пользу испанца. 

На харде Джокович ведет 3:1. 

Матч пройдет в воскресенье.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
За Величайшего!!!
Ура Новаку! Ментальная глыба! Уникальный спортсмен! Даёшь титул!
Просто величайший
В прошлом году Джока стабильно доходил до полуфиналов, на которые уже не хватало сил. В этот раз судьба буквально подарила ему полуфинал сэкономив силы на этого робота Синнера. С Алькарасом будет галактически сложно, но стены АО должны помочь Джоковичу сделать это
Спасибо Ноле. Я сходил в юность
Когда нибудь,боголикие уйдут, но память о них останется навеки. Новак Джокович уже давно шагнул в вечность,а сегодня просто доказал что и в 38 готов покарать грешника!
Вот это полуфиналы на АО-26! Пять сетов от каждой встречи точно никто не ожидал!😉 Но Новак и тут всех удивил! Уникальный спортсмен!!!
Ответ Czarn
Вот это полуфиналы на АО-26! Пять сетов от каждой встречи точно никто не ожидал!😉 Но Новак и тут всех удивил! Уникальный спортсмен!!!
10 часов беспрерывного тенниса это жёстко, я словно до сих пор в Австралии нахожусь
Буду, как всегда, болеть за Новака.
Но колеблюсь между двумя чувствами.
С одной стороны, после сегодняшнего я в любом случае буду удовлетворён результатами нынешнего АО.
С другой - аппетит приходит во время еды.
Ответ volens-docens
Буду, как всегда, болеть за Новака. Но колеблюсь между двумя чувствами. С одной стороны, после сегодняшнего я в любом случае буду удовлетворён результатами нынешнего АО. С другой - аппетит приходит во время еды.
с финалом нас, коллега! :)
Ответ Iva_Nova
с финалом нас, коллега! :)
С финалом! Какой прекрасный сегодня день!
Дааааааа! Не в обиду Синнеру, но это Финал мечты!
Один не проиграл здесь ни одного финала и идёт на 25-й Шлем.
Второй впервые здесь вышел в финал и на пороге карьерного Шлема и в финале надо обыграть того, кто в этих самых финалах здесь не проигрывал. Аж 10 раз.
Новак, пусть это будет не зря. Выиграй в воскресенье
