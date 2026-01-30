Джокович 38-й раз вышел в финал «Большого шлема» и обновил свой же рекорд

Четвертая ракетка мира Новак Джокович на Australian Open за 4 часа 9 минут обыграл Янника Синнера – 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4. Он прервал серию из пяти поражений от итальянца и теперь уступает в личке 5:6.

Джокович вышел в 11-й финал австралийского «Большого шлема» – он десятикратный чемпион турнира. В целом это будет его 38-й финал на «Шлемах », он обновил свой же рекорд.

Серб впервые с «Уимблдона »-2024 вышел в финал «Шлема». В его карьере было 17 сезонов хотя бы с одним финалом ТБШ. По этому показателю он обходит Роджера Федерера и Рафаэля Надаля (по 15).

За 25-й «Шлем» Джокович сыграет с Карлосом Алькарасом .