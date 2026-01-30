159

Джокович 38-й раз вышел в финал «Большого шлема» и обновил свой же рекорд

Четвертая ракетка мира Новак Джокович на Australian Open за 4 часа 9 минут обыграл Янника Синнера – 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4. Он прервал серию из пяти поражений от итальянца и теперь уступает в личке 5:6.

Джокович вышел в 11-й финал австралийского «Большого шлема» – он десятикратный чемпион турнира. В целом это будет его 38-й финал на «Шлемах», он обновил свой же рекорд.

Серб впервые с «Уимблдона»-2024 вышел в финал «Шлема». В его карьере было 17 сезонов хотя бы с одним финалом ТБШ. По этому показателю он обходит Роджера Федерера и Рафаэля Надаля (по 15).

За 25-й «Шлем» Джокович сыграет с Карлосом Алькарасом.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
Ну теперь только совсем уже наркоманы станут спорить с тем, что Новак величайший теннисист в истории
Ну теперь только совсем уже наркоманы станут спорить с тем, что Новак величайший теннисист в истории
Ну теперь только совсем уже наркоманы станут спорить с тем, что Новак величайший теннисист в истории
Утер нос как Синнеру,так и многим другим.........
Просто величайший
Просто величайший
Новак творит невозможное. Браво! Осталось сделать ещё один шаг.
Просто величайший
Сегодня в нашем офисе в Белграде сначала никто не работал а щас вообще никто не работает)
Сегодня в нашем офисе в Белграде сначала никто не работал а щас вообще никто не работает)
Я так понимаю, до сих пор не разошлись? )
Празднуете ещё?
Я так понимаю, до сих пор не разошлись? ) Празднуете ещё?
Вот сейчас праздник закончился, но финал был достойный
Какой перспективный сербский юноша!
Какой перспективный сербский юноша!
) ну-ну
Это потрясающе…. Он отдал сегодня всё. Я не представляю откуда взять силы на Карася в финале. Но сегодня он в очередной раз подтвердил свое абсолютное величие
Это потрясающе…. Он отдал сегодня всё. Я не представляю откуда взять силы на Карася в финале. Но сегодня он в очередной раз подтвердил свое абсолютное величие
Карасю самому сегодня звездец пришёл, не надо забывать) Так что идемо)
Это потрясающе…. Он отдал сегодня всё. Я не представляю откуда взять силы на Карася в финале. Но сегодня он в очередной раз подтвердил свое абсолютное величие
Карась тоже все сеты отыграл, так ещё с тайбрейками. А Новак двоих по травмам прошёл. Так что, надеюсь, сил у него хватит.
Я заплакал. Человек просто может все. Уровень тенниса какой-то сумасшедший
Я заплакал. Человек просто может все. Уровень тенниса какой-то сумасшедший
Сегодня оба матча просто космос
Легенда!
Теннисный Царь!
Уровень тенниса просто запредельный. Джокович топище! Кайф
Фиаско клостебольщика, серб показал кто здесь папочка
Легендарный чел. Я даже не представляю,какую гордость испытывают его родители. Великий Ноле!
