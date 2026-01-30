58

Джокович вытеснит Зверева из топ-3

Четвертая ракетка мира Новак Джокович обыграл действующего чемпиона Янника Синнера в полуфинале Australian Open – 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4.

По итогам турнира Джокович поднимется на третью строчку рейтинга. Последний раз он стоял так высоко в августе 2024 года.

Александр Зверев, уступивший в 1/2 финала, опустится на четвертое место.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
logoAustralian Open
logoНовак Джокович
logoАлександр Зверев
рейтинги
logoATP
58 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
38 летний пенсионер отыгрывает 16 из 18 брейк-поинтов у якобы теннисиста,который сильнее Бигов по мнению некоторых,который на харде якобы непобедим,в прайме и лучший принимающий в туре...
После этого любое сравнение новых топов с Бигами надо закрывать
Ответ Леди Гаага
38 летний пенсионер отыгрывает 16 из 18 брейк-поинтов у якобы теннисиста,который сильнее Бигов по мнению некоторых,который на харде якобы непобедим,в прайме и лучший принимающий в туре... После этого любое сравнение новых топов с Бигами надо закрывать
Факт, интересно посмотреть комментарии патрика, который везде трубит, что алькарас и синнер играют в существенно более качественный теннис, чем биг-3
Ответ Леди Гаага
38 летний пенсионер отыгрывает 16 из 18 брейк-поинтов у якобы теннисиста,который сильнее Бигов по мнению некоторых,который на харде якобы непобедим,в прайме и лучший принимающий в туре... После этого любое сравнение новых топов с Бигами надо закрывать
Так их не то что с бигами надо сравнивать. Я вот просто уверен, что их бы и пиковые Бердых, Феррер и Цонга бы закрывали в более 50% матчей.
Ахаха, киса смотри, как надо 5:4 закрывать)))
Ответ JuVero
Ахаха, киса смотри, как надо 5:4 закрывать)))
Да он же сказал что у него физика просела, кто знает если бы Новак играл 5 с половиной часов то может то же самое бы было
Ответ lanesrA14
Да он же сказал что у него физика просела, кто знает если бы Новак играл 5 с половиной часов то может то же самое бы было
Надеюсь, это сарказм
А могли оба выйте в финал если бы Зверев дожал, было бы прикольно вместо финала Алькарас - Синнер, Зверев - Джокович
Ответ N.S.A.8.5
А могли оба выйте в финал если бы Зверев дожал, было бы прикольно вместо финала Алькарас - Синнер, Зверев - Джокович
Будет прикольнее если у Алькараса травма и Новак возьмёт шлем без игры, прикиньте, Синнера обыграл и трое снялись
Ответ lanesrA14
Будет прикольнее если у Алькараса травма и Новак возьмёт шлем без игры, прикиньте, Синнера обыграл и трое снялись
Нет, это точно не "прикольнее".
Ноле в 38 с половиной лет обыграл пикового Синнера..
Ответ jjeka
Ноле в 38 с половиной лет обыграл пикового Синнера..
на два месяца больше половины
вот двойной удар у зверева,обыграл бы карлоса,был бы шанс у него против ноле😁
Ответ Talgat Ergeshov
вот двойной удар у зверева,обыграл бы карлоса,был бы шанс у него против ноле😁
скорей уж был бы изи 25 шлем величайшего
Ответ dead_can_dance
скорей уж был бы изи 25 шлем величайшего
5 Сетов было бы минимум, какое изи
Начало сезона и пока тело ещё не износилось у Ноле есть шанс взять шлем. Если у Карлоса возникнут проблемы по ходу матч, то Новак его не отпустит как Зверев. Юбилейный 25 шлем на кону.
Что за розыгрыш взял Синер на 1 матчболе Джоковича, мертвый мяч. Фантастика. Но Джокович...какой же красавчик
Было бы красиво. Первый шлем АО и последний АО. Цикл замкнулся
Новака с победой, браво! Просто нет слов.
Новак, айде за 25-м!
