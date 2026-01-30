Джокович вытеснит Зверева из топ-3
Четвертая ракетка мира Новак Джокович обыграл действующего чемпиона Янника Синнера в полуфинале Australian Open – 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4.
По итогам турнира Джокович поднимется на третью строчку рейтинга. Последний раз он стоял так высоко в августе 2024 года.
Александр Зверев, уступивший в 1/2 финала, опустится на четвертое место.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
После этого любое сравнение новых топов с Бигами надо закрывать