Джокович вытеснит Зверева из топ-3

Четвертая ракетка мира Новак Джокович обыграл действующего чемпиона Янника Синнера в полуфинале Australian Open – 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4.

По итогам турнира Джокович поднимется на третью строчку рейтинга. Последний раз он стоял так высоко в августе 2024 года.

Александр Зверев , уступивший в 1/2 финала, опустится на четвертое место.