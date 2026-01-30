Алькарас – самый молодой игрок, выходивший в финал всех турниров «Большого шлема»

Алькарас – самый молодой игрок, выходивший в финал всех ТБШ.

Первая ракетка мира Карлос Алькарас впервые вышел в финал Australian Open .

Испанец в 22 года и 258 дней стал самым молодым теннисистом в истории Открытой эры, который выходил в финал всех четырех турниров «Большого шлема».

Также Алькарас превзошел достижение Янника Синнера (23 года и 318 дней), который до этого был самым молодым игроком с четырьмя подряд финалами «Шлемов».

