Алькарас – самый молодой игрок, выходивший в финал всех турниров «Большого шлема»
Первая ракетка мира Карлос Алькарас впервые вышел в финал Australian Open.
Испанец в 22 года и 258 дней стал самым молодым теннисистом в истории Открытой эры, который выходил в финал всех четырех турниров «Большого шлема».
Также Алькарас превзошел достижение Янника Синнера (23 года и 318 дней), который до этого был самым молодым игроком с четырьмя подряд финалами «Шлемов».
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
Алькарас переписывает для самых молодых, а Джокович - для самых возрастных! Синер здесь лишний)
Надеюсь соберет все шлемы
